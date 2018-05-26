Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 08:20

Gümüşhane’de şiddetli yağmur ve dolu köy yollarına zarar verdi

Gümüşhane’de son günlerde etkili olan sağanak yağış ve dolu yağışı köy yollarında ciddi hasara neden oldu.

Gümüşhane’de şiddetli yağmur ve dolu köy yollarına zarar verdi

26 Mayıs 2018 08:20


Lokal olarak etkili olan yağış özellikle il merkezine bağlı Üçkol, Çamlıköy ve Boyluca köylerinde hasara neden oldu. Doluyla birlikte gerçekleşen yağış sonrası kuru derelerden gelen seller kimi bölgelerde yolları tamamen söküp attı. Ana yollardan ziyade daha çok mahalle ve yayla yolların hasara neden olan yağışın ardından çok sayıda menfez tıkanırken, bazı araçların mahsur kaldığı köylerde büzle geçilen derelerde ise sel büzleri önüne katıp götürdü.


İl Özel İdaresi ekipleri yağışla birlikte iş makineleriyle duruma müdahale ederek yollarda gerekli çalışmaları yaparken yaşanan afet nedeniyle ciddi maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GÜMÜŞHANE HABERLERİ
GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç