Gümüşhane’de şiddetli yağmur ve dolu köy yollarına zarar verdi

Lokal olarak etkili olan yağış özellikle il merkezine bağlı Üçkol, Çamlıköy ve Boyluca köylerinde hasara neden oldu. Doluyla birlikte gerçekleşen yağış sonrası kuru derelerden gelen seller kimi bölgelerde yolları tamamen söküp attı. Ana yollardan ziyade daha çok mahalle ve yayla yolların hasara neden olan yağışın ardından çok sayıda menfez tıkanırken, bazı araçların mahsur kaldığı köylerde büzle geçilen derelerde ise sel büzleri önüne katıp götürdü.

İl Özel İdaresi ekipleri yağışla birlikte iş makineleriyle duruma müdahale ederek yollarda gerekli çalışmaları yaparken yaşanan afet nedeniyle ciddi maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.