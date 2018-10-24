Gümüşhane'de solucan gübresi üretimi başladı

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DOKAP tarafından desteklenen ‘Solucan Gübresinin Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' hayata geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üretim çeşitliliğini artırarak çiftçilerin gelirlerini ve refah seviyelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirdiği proje ve çalışmalara devam ediyor.

Tarımsal üretim açısından oldukça önemli olan solucan gübresinin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliğinde "Solucan Gübresinin Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" destekleriyle üretim başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, beraberinde Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Özgür Oytun Ören'le birlikte Merkeze bağlı Gözeler Köyünde proje kapsamında hibe almayı hak kazanan genç çiftçilerin kurdukları üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gümüşhane'de ilk kez uygulanan proje kapsamında Gümüşhane Merkez'den 4, Şiran ilçesinden 1 yetiştiricinin başvuruları kabul edilerek 5 üretici ile birlikte küçük ölçekli solucan gübresi üretim tesisleri kurulduğunu kaydeden Birşen, “Toplam bütçesi 150 bin TL olan proje çerçevesinde her bir üreticiye 30 bin TL tutarında 100 bin adet solucan, solucanların aktif üretim yapmalarını sağlayacak sürekli akış sistemi ve solucanların ilk üç aylık ihtiyaçlarını karşılayacak 3 ton solucan yemi hibe edildi. Solucan gübresi, 'Kırmızı Kaliforniya Solucanı' adıyla bilinen özel toprak solucanı türlerinin büyükbaş hayvanların dışkıları ve organik bitkisel materyallerin fiziksel ve kimyasal yapılarını değiştirmeleri temeline dayanarak ürettikleri toprak düzenleyici ve değerli bir bitki besleme materyalidir. Türkiye'de son yıllarda gittikçe popülerleşen solucan gübresi üretimine olan talep giderek artmaktadır. Gümüşhane'de yeni bir sektör olarak solucan gübresi üretiminin artırılması, çiftçilerimizin kimyasal gübreden organik gübreye geçişi kolaylaştıracak ve birim alandan daha fazla ürün alınarak çevre ve toprak kirliliği de bu üretimlerle azalacaktır. Özellikle organik ürün kavramıyla beraber gittikçe yaygınlaşan, tarımsal üretimde değeri her geçen gün artan Solucan Gübresi tarla, sera bitkileri, çiçekli süs bitkileri ve dekoratif bitkilerde, bu bitkilerin üretiminde toprağın verimini artırmak için kullanılmaktadır” dedi.

DOKAP tarafından finanse edilen proje kapsamında her bir üreticinin yıllık 30'ar ton olmak üzere toplamda 150 ton solucan gübresi üretiminin hedeflendiği ve projenin hayata geçirilmesi ile kırsalda faaliyet gösteren çiftçi ailelerinin sosyo-ekonomik açıdan kalkınmalarının amaçlandığını kaydeden Birşen, önemi her geçen gün artan solucan gübresi üretiminin Gümüşhane'de yaygınlaşarak alternatif bir üretim kolu haline gelmesi amacıyla projenin 3 yıl boyunca kurumları tarafından takip edileceğini sözlerine ekledi.