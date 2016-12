Gümüşhane’de Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı toplantısı yapıldı

Gümüşhane’de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı’ toplantısı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Daire Başkanı Fahrettin Ulu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12.Bölge Müdürü Mustafa Bulut, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, akademisyen, STK ve sektör temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, Gümüşhane’nin tarihi geçmişi olan, İklim çeşitliliği, ovaları ve keskin vadileri ile mükemmel yaylaları ve tabiat güzellikleri ile önemli özelliklere sahip bir il olduğunu söyledi.

Kurum olarak 2003-2014 yılları arasında 1,2 milyon TL yatırım yaptıkları Gümüşhane’ye so n 2 yılda 14,2 milyon TL yatırım yapıldığını kaydeden Aydın, Gümüşhane’de 6 adet Tabiat Parkı, 1 adet Tabiat Koruma Alanı, 10 adet Tabiat Anıtı, 1 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, 12 adet Avlak Sahası bulunduğunu, ayrıca Kelkit Sadak Tabiat Parkı, Torul Altıpınar Tabiat Parkı ve Kürtün Çıkrıkdüzü Yaylası Tabiat Parkının ön etüt raporları hazırlanarak tescil için Bakanlık makamında onay aşamasında olduğunu söyledi.

Aydın, Tabiat Turizmi Eylem Planlarının amacının tabii güzellikleri, tarihi ve turistik yapısı ile zengin bir tabiat turizmi potansiyeline sahip olan Gümüşhane’de bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alarak tabii kaynak değerlerin, sürdürülebilirlik, katılımcılık ve çevreye duyarlılık temel ilkeleriyle planlanarak tabiat turizminin geliştirilmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.



“Dünyada tabiat turizmi öne çıkmaya başladı”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Daire Başkanı Fahrettin Ulu ise tabiat turizminin dünyada son dönemde konuştuğu en önemli turizm çeşitlerinden birisi olduğuna vurgu yaparak, “Son dönemde deniz turizmi olgunlaşmış bir turizm oldu. İnsanların macera ve doğayla nasıl daha fazla vakit geçirebileceği üzerine tabiat turizmi öne çıkmaya başladı. Bizde bu konuda neler yapabileceğimizi düşündük. Bu çerçevede 2013 yılı içerisinde 81 ilde tabiat turizmi master planı çalışmalarını tamamladık. İnsanlar bir yöreyi ziyaret ederken 5 şeyi dikkate alırlar. Tarihi ve kültürel yerler, tabi güzellikler, gastronomi, hediyelik eşya ile dönmeye çalışırlar. Bunlar Gümüşhane’de var. 2016 ve 2019 yılları içerisinde gelişim planlarını hazırladık. Gümüşhane için ayırdığımız rakam 49 milyona tekabül ediyor. Sadece 2016 için 10 milyon lira harcadık” dedi.



“Dünya tabiat turizminden 400 milyon dolar kazanıyor”

Toplantı ile mevcut uygulama eylem planıyla ilgili görüş ve katkıları alarak son şeklini vereceklerini dile getiren Ulu, “Üzerinde çok emek verdiğimiz bu planı tamamen hayata geçirmemiz gerek. Turizmden elde edilen payı artırmak için bunu yapmalıyız. Dünyada 1 milyar dolarlık pastadan 400 milyon dolar tabiat turizminden geliyor. İnşallah en kısa zamanda bu değerlerimizi turizme kazandırıp, uluslararası marka haline getirmek istiyoruz. Yöre insanını da kalkındırmak temel amacımız” diye konuştu.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş ise yapılan yatırımlar için emeği geçen herkese teşekkür ederek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yaptığı bu işlerle aslında diğer bakanlıkların altyapısını oluşturduğunu kaydetti.



“Hizmet sektörünü hazır hale getirmemiz lazım”

Gümüşhane’nin her noktasının keşfedilmemiş bir güzellik olduğunu dile getiren Memiş, “İnsan kaynağı çok önemli. Biz kamu olarak turizm altyapısına yönelik fena olmayacak şekilde yatırım yapıyoruz. Eksiklerimiz var. Ama insan kaynağı çok önemli. Turizm altyapısını ne kadar yaparsak o kadar iyi ama insanımızı ve insan kaynağımızı da hizmet sektöründe mutlaka hazır hale getirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.



“Dünyanın en uzun ikinci tüneli şehrimize yapılıyor. Bu bile başlı başına turizm potansiyeli”

Her alanda derslerine çalıştıklarını, çalışırken dinlendiklerini ifade eden Vali Memiş, “Sevdiğiniz işi yaparsanız çalışmazsınız demiş Einstain. Biz işimize dört elle sarılıyoruz. Aldığınız maaş ve gösterdiğiniz yüksek performans emeğin karşılığı değildir. O sizin yüksek ahlakınızın göstergesidir. Gümüşhane’nin geleceğiz var. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yatırımları son 14 yılda aldı. Dünyanın en uzun ikinci tüneli şehrimize yapılıyor. Bu bile başlı başına turizm potansiyeli. Kamu yatırımlarından hem il merkezinde hem ilçelerimiz faydalanıyorlar. Biraz zamana ihtiyacımız var. Yolların standartlarının yükseltilmesiyle bizim de eşzamanlı hazır olmamız gerek” dedi.



“Müthiş doğal güzelliklerimiz var ama işletmede sorunlarımız var”

Gümüşhane’nin kalkınmasının 3 sac ayağının madencilik, organik tarım ve hayvancılık ve turizm olduğunu, bu üç alanda da mutlaka olmaları gerektiğini dile getiren Vali Memiş, “Müthiş doğal güzelliklerimiz var ama işletmede sorunlarımız var. O kadar yatırımı yapıyor ama karşılığını alamıyoruz. Bize gönderilen 1 kuruşun bile hesabını yapıyor, bu kaynakların hepsini çok doğru yerlerde harcıyoruz” diye konuştu.

Toplantıda İlbeyi Aydın tarafından yapılan sunumun ardından konuyla ilgili katılımcıların görüş ve önerileri alındı.