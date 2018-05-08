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08 Mayıs 2018 14:57

Gümüşhane’de tarlalar yaban hayatı için ekiliyor

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kırsal alanda yıllardır ekilmeyen tarlaları "kuşlar yesin" diye ekiyor, yaban hayatı için meyve fidanlarını toprakla buluşturuyor.

Gümüşhane’de tarlalar yaban hayatı için ekiliyor

08 Mayıs 2018 14:57


İlk olarak 2014 yılında başlatılan kullanılmayan tarlaların ekimi proje kapsamında bu zamana kadar Gümüşhane’de 594 dönüm tarla ekildi. 2016 yılında başlatılan yaban hayatı için meyve fidanı dikimi projesi kapsamında da ahlat, kızılcık, yaban elması, yaban eriği, ceviz, dut, kayısı, vişne ve armuttan oluşan 3 bin 220 adet meyve fidanı dikimi yapıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, tüm bunların yanında arıcılığı desteklemek için 88 kilogram arı otu, 80 kilogram buğday, 175 kilogram koruna ve 80 kilogram yonca tohumu dağıtımı yapıldığını söyledi.


Küresel ısınmadan kaynaklanan ve köylerden şehirlere aşırı göçten dolayı tarlaların ekilmediğini ifade eden Aydın, “Bu tarlaların ekilmesi yaban hayatının birincil yiyeceklerini kapsıyor. Tohumlar ve otların yok olması yaban hayvanlarının yiyecek sıkıntısı çekmesine ve sayısının azalmasına neden oluyor. Bu nedenle kurum olarak köylerde yıllardır ekilmeyen tarlaları sürerek buğday, arpa, yonca gibi tohumlar ekiyoruz. Bu durum yaban hayatının büyük oranda çoğalmasına sebep oluyor” dedi.


Yaban hayatı için ahlat, kızılcık, yaban eriği, ceviz gibi meyveleri de diktiklerini hatırlatan Aydın, “Bugüne kadar 594 dönüm tarla ektik ve ekmeye de devam ediyoruz. Tarlaları baharda sürüp, sonbahar mevsiminde ekiyoruz. Bu tarlarla 20 yıldır sürülmeyen tarlalar. İlkbahar mevsiminin dar olması nedeniyle ektiğimiz tohumlardan çok verim alamayınca ağırlığı sonbahar mevsimine verdik. Bütün yabani hayvanlar ekilen bu yeşil alanlara gelerek hem tohumları hem de yeşillikleri otladığını görüyoruz” diye konuştu.


Ektikleri tarlaları kesinlikle biçmediklerini, kışın bu ekinlerin kellelerinin yaban hayvanları tarafından yenildiğini hatırlatan Aydın, “Kışın en büyük sıkıntısını da az da olsa giderme çabası içerisindeyiz. Köylünün olurunu almadan, muhtarın görüşünü almadan hiç kimsenin tarlasını ekmiyoruz. Köylümüzün bu konuda bize büyük bir desteği var. Ektiğimiz tarlalarda yaban hayvanlarını görünce daha da çok memnun oluyorlar. Bizim geleneğimizde de kültürümüzde de yaban hayvanlarının aç kalmaması için tarlaların ekilmesi, kuş yuvalarının yapılması gibi faaliyetler var” ifadelerini kullandı.




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