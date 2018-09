Gümüşhane'de tayini çıkan Kaymakamlara veda yemeği

Gümüşhane'de 1 Eylül tarihli Resmi Gazete'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'nin farklı illerine tayin olan Kelkit, Şiran ve Köse kaymakamları için Vali Okay Memiş tarafından veda yemeği düzenlendi.

2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Kelkit Kaymakamı iken Bilecik'in Osmaneli ilçesine atanan Naif Yavuz, Şiran Kaymakamı iken Tokat'ın Sulusaray ilçesine atanan Ahmet Vezir Baycar ve Köse Kaymakamı iken Bolu'nun Mudurnu ilçesine atanan Mustafa Duruk onuruna gerçekleştirilen program Ramada Gümüşhane otelde yapıldı.

“Hiç kimse koltuklarda kalıcı değil”

Programda konuşan Vali Memiş, hem atanmış kamu görevlilerin hem de seçilmiş siyasetçilerin de görev yaptıkları yerlerde belirli süreler olduğunu hatırlatarak, “Hiç kimse koltuklarda kalıcı değil, koltuğa yapışıp gezmiyor. Benim amacım bütün çalışma arkadaşlarıma mümkün olduğu kadar haddimi aşmadan örnek olmak. Bilgimizi görgümüz tecrübemiz ve yeteneklerimiz ölçüsünde örnek olmaya çalıştım arkadaşlarıma. Kaymakamlık profesyonel bir meslek. Devlet adamlarını iyi yetiştiren bir meslek. Bu mesleğin mensubu olmaktan her zaman onur ve gurur duydum. Maksat hizmet etmek. Bürokrasi ve siyaset bunun yöntemlerinden birisi. İster seçilmiş ister atanmış olsun hepimizim maksadı Gümüşhane halkına hizmet etmek. Ben 3 kaymakamımıza da gösterdikleri performanstan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Devlet bize insanlara hava atalım diye kırmızı plaka tahsis etmiyor”

İşlerinin sorunları aşmak olduğunu, sorun olmak olmadığını kaydeden Vali Memiş, “Bizler yaşadığımız yerdeki vatandaşlara ağalık, paşalık, derebeylik yapmak için yaşamıyoruz. Devlet bize insanlara hava atalım diye kırmızı plaka tahsis etmiyor. Sadece güçlüleri, zenginleri, sesi çok çıkan insanları koruyalım diye değil tam tersine, sesi çıkmayan, mağdur, kimsesiz kimselere sahip çıkalım diye bu yetkileri devlet bize veriyor. Bizde herkesi kucaklıyoruz vatandaşımızın emrindeyiz” şeklinde konuştu.

“Kaymakam çalıştığı yerde en sabırlı olandır”

Görev yeri değişen Kaymakamlara çeşitli tavsiyelerde bulunan Vali Memiş, “Kaymakam çalıştığı yerde en sabırlı olandır. Belediye başkanlarından daha sabırlı olacaksınız. Çünkü siz lidersiniz orada. Hiç kimsenin kalbini kırmayacaksınız. İllegal bir şeyin üzerine de en sert şekilde gideceksiniz. Sıradan vatandaşımızı katiyen azarlamayacaksınız, üzmeyeceksiniz, muhtarlarla diğer paydaşlarımızla ve bütün vatandaşlarımızla örnek ilişki içinde olacaksınız. Sokakta olacaksınız, sokakta yürüyeceksiniz. Her geçen gün kendimizi yenileyeceğiz. Her anlamda örnek olmak durumunda kaymakamlar. Lider olmak durumunda. Bu benim işim değildir diyemezsiniz. Çünkü herkes kamu kaynağı kullanıyor. ‘Her elinizi sıkanla dost, her canınızı sıkanla düşman olmayın' sözü çok hoşuma gidiyor. Herkesi severseniz mutlu olursunuz aynı zamanda. Kaymakamlarıma çok teşekkür ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun” şeklinde konuştu.

“Birbirimize her zaman destek olduk”

Belediye Başkanı Ercan Çimen de görev yapan Kaymakamların hiçbir zaman ilçe il ayrımı yapmadan sanki o ilçede doğmuş büyümüş gibi ilçelerini kanıksadıklarını belirterek, “Birbirimize her zaman destek olduk. Valimiz liderliği ve önderliğiyle bizlere hep örnek oldu. Büyük ve cesaretli işler yaptık. Bu uyum ve birlikteliği sağlayan valimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin içinde olduğu bu zorlukları hep birlikte aşacağız. İlçelerimize güzel hizmetler yapan kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum. Gidecekleri yerde de çok güzel hizmetler yapacaklarını biliyorum. Şehrim adına hakkımızı helal ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaymakamlar Yavuz, Baycar ve Duruk ise görev süreleri boyunca birlikte görev yaptıkları tüm kurum yetkilileri, diğer paydaşları ve vatandaşlara teşekkür ederek, “Altın kalpli insanların memleketine hizmet ettiğimizden dolayı gururluyuz” dediler.

Etkinlikte daha sonra Kaymakamlar Yavuz, Baycar ve Duruk'a Vali Okay Memiş tarafından başarı belgesi ve hediye takdim edildi. Programda Belediye Başkanı Ercan Çimen, Torul Kaymakamı Furkan Berber, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu da Kaymakamlara hediye takdiminde bulundu.

Programa Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Soner Sağıroğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, kurum müdürleri, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beyler Kara, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir ile diğer davetliler katıldı.