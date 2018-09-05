Gümüşhane’de teröristlere ait sığınak ele geçirildi

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde dün “Şehit Jandarma Er Hüseyin Özdemir” operasyonu icra edildiğini, operasyonda Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı harekât kontrolünde bulunan JOPER timleri, Tokat JÖH Tabur Komutanlığı timleri, Kürtün Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı timleri, İstihbarat ve TEM unsurları, Olay Yeri İnceleme Timi, Gümüşhane ve Trabzon İl Jandarma Komutanlıklarında görevli 3 arama köpeği, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı PÖH timleri ve bomba uzman ekibinin görev aldığı kaydedildi.

Operasyon sonucunda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 1 adet sığınak bulunurken, sığınak içerisinde tespit edilen malzemeler şöyle sıralandı: “5 kilogram deterjan, 3 teneke sıvı yağ, 2’si dolu 3 adet büyük tüp, 4 adet yastık, 2 adet kilim, 3 adet kullanılabilir durumda battaniye, 2 adet tüp ocağı, 7 çift ayakkabı, 2 adet kullanılabilir durumda akü, 50 metre plastik hortum, 2 adet tencere, 1 adet çaydanlık, 5 adet plastik leğen, 1 adet su ısıtma kazanı, 8 kilogram tütün, 2 sırt çantası, 3 adet testere, 1 adet tavla, 1 adet satranç, 3 adet defter, 2 adet puding, 4 adet tepsi, 1 adet balyoz, 2 adet kürek, 1 adet şiş, 6 Adet 5 litre yağ kutusu, 1 adet balta, 3 paket çay, 1 adet soba, yarım kilogram çivi, 5 adet atlet, 2 adet keser, 1 adet süzgeç, 1 adet hamak, 2 adet kasetçalar ve muhtelif ilaç.”

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği olanlarının Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alındığı diğer malzemelerin yerinde imha edildiği kaydedilen açıklamada, Gümüşhane ve Giresun bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Kürtün bölgesinde son dönemde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda geçtiğimiz 15 Temmuz günü PKK’nın sözde Karadeniz lideri ’Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır ile ’Rodi’ kod adlı Levent Dayan ilçeye bağlı Üçtaş köyü Sarıtaş yaylasında ki operasyonda, 22 Ağustos günü Yeşilköy köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda da İçişleri Bakanlığı’nın ’Aranan Teröristler’ listesinde Kırmızı Kategori’de başına 4 milyon lira ödül konulan ’Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ile ’Sorej’ kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun etkisiz hale getirilmiş, bölgede birisi yaralı olmak üzere 2 terörist kalmıştı.