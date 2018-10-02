Gümüşhane'de TOKİ konutlarına müracaatlar başlıyor

Başkan Çimen, makamında gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyunda en çok merak edilen konulardan birisi olan TOKİ konutlarının müracaatlarıyla ilgili süreci paylaşan Başkan Çimen, yaklaşık 2 yıldır yapımı devam eden TOKİ konutlarının tamamlanmak üzere olduğunu ve TOKİ'nin satış sürecinin başladığını söyledi.

Bazı birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda özellikle TOKİ konutlarıyla ilgili vatandaşlardan sürekli sorulara muhatap olduklarını kaydeden Başkan Çimen, Çamlıca Mahallesinde yapılan 90 adet 1+1, 43 adet 2+1 ve 338 adet 3+1 konut için müracaatların 18 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapılacağını, kurların da 9 Kasım'da çekileceğini belirtti.

Projedeki toplam 530 konutun 2+1 olan 90 tanesinin Belediye'ye ait olduğunu ve bunların kura dışı tutulduğunu dile getiren Başkan Çimen, “Belediye meclisinde aldığımız kararla konutların yapıldığı bölgenin adını ‘Altınkent', Topal olarak bilinen yerin adını da ‘Gümüşkent' olarak koyduk. Alt gelir grubu toplu konut uygulaması 2+1 için 43 adet, 1+1 için 90 adet konut 3+1 için 338 konut şeklinde satışa sunuldu. toki.gov.tr'de bütün bilgiler var. Kuralar 9 Kasım'da çekilecek. Başvurular Halk Bankasına yapılacak. Hak sahipleriyle sözleşme tarihi 19 Kasım - 5 Aralık olarak belirlendi. Müracaatlar 18 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde. Belediyemizin 90 konutu bu kuranın dışında tutuldu” dedi.

Başkan Çimen, “2+1 sosyal konutlarda başvuru şartları 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekli. TOKİ'den konut almaması gerekli. Yüzde 12 peşinat, 180 ay vade uygulanacak. Taksit ödeme konutlar teslim edildikten sonra. Yılda 2 kez Ocak ve Temmuz'da fiyatlar TEFE ve TÜFE oranında belirleniyor. 2+1'lerde 78,58 metrekare. En düşük fiyat 156 bin 134 TL, en yükseği 172 bin 900 TL. Yüzde 12 peşin. Vadesi 180 ay. Başlangıç taksiti 763 liradan başlıyor. 1+1 ve 3+1 için başvuru koşulları internet sitesinde duyuruldu. Bunlarda ikametgah ve diğer şartlar yok. 1+1'ler 71,89 metrekare. En düşük fiyatı 130 bin 526 TL, en yüksek fiyatı 151 bin 905 lira. Yüzde 25'e kadar peşin ödeniyor. 120 aya kadar vade uygulanabiliyor. Taksitler 815 liradan başlıyor. 3+1'lerde brüt alan 127,66 metrekare. Bunlarda 254 bin 579 liradan başlıyor 281 bin 167 liraya kadar çıkıyor. 96 ay vadeli olanda yüzde 10 peşin, taksidi 2 bin 386 lira. 108 ay vadeli olanda yüzde 15 peşin, 2 bin 3 lira taksidi, 120 ay olanın peşini yüzde 25, bin 591 lira taksit ödemesi var. Kira öder gibi ev sahibi oluyorsunuz. TOKİ'nin farklı avantajları var. En büyük avantajı da hemen içine girip kira öder gibi ödemeniz. Belediye olarak 2+1 talep ettik. Onu kendimiz ilerleyen günlerde satışa sunacağız” diye konuştu.