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11 Temmuz 2018 14:05

Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Gümüşhane’de freni boşalan otomobil, dik rampada kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı.

Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

11 Temmuz 2018 14:05

Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de oturan Mustafa Ceylan (63), 29 AK 197 plakalı otomobiliyle hareket etti. Mahallenin dik rampasından aşağı inerken freni boşalan araç, rampanın sonunda bulunan evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Büyük bir gürültüyle duvara çarpan aracın ön koltuğunda bulunan sürücü Ceylan’ın eşi Müşkünaz Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ceylan ile araçta bulunan Kadriye Çimen (19), Elif Çimen (15), Mine Çimen (47), Nevin Ceylan (32) ve Zeynep Hasret Ceylan (7) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ambulanslarıyla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazanın ardından Ceylan ailesinin yakınları olay yerinde fenalaşırken, olay yerinde toplanan vatandaşlar yaşananları kaygılı gözlerle izledi.




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