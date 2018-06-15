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15 Haziran 2018 21:25

Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü

Gümüşhane’de görevli Şırnaklı imam, memleketine bayram tatiline giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü

15 Haziran 2018 21:25


Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Esenler köyüne 1 ay önce atanan 22 yaşındaki sözleşmeli imam-hatip Mesut Düzgün, köyde bayram namazını kıldırdıktan sonra memleketi Şırnak’a bayram tatilini geçirmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Kostan Dağı’nı aştıktan sonra Yayladere köyüne ulaşan Düzgün, Yayladere köyü Gufangoz mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yol kenarındaki dereye uçtu.


Yağmurdere vadisi köylerinin grup yolunda gerçekleşen ve dere yatağının yüksek olması nedeniyle kimsenin fark etmediği kazadan saatlerden sonra Düzgün’den haber alamayan ailesinin köy muhtarı ve diğer tanıdıklara haber vermesinin ardından başlayan arama çalışmaları sonucunda aracı Gufangoz mevkiinde dere yatağında ters dönmüş vaziyette suyun içinde bulundu.


Yapılan ilk kontrollerde Düzgün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, cenazesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından dere yatağında sudaki aracından çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazada hayatını kaybeden Düzgün’ün aynı zamanda Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olduğu ve 4.sınıfa geçtiği öğrenildi.




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