Gümüşhane’de trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kader Batur (25) yönetimindeki 71 ER 611 plakalı otomobil Gümüşhane-Trabzon karayolunun Gümüşhane Devlet Hastanesi otoparkı sapağına girdiği anda Trabzon istikametinden Gümüşhane’ye doğru gelen Hüseyin Aydemir (27) yönetimindeki 34 ZSR 61 plakalı jip ile çarpıştı. Kazada jipte bulunan sürücü Aydemir ile yanında bulunan annesi Hülya Aydemir (58) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Batur’un hemşire olarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde çalıştığı ve mesaisine gittiği, jipte bulunan Aydemir ailesinin ise yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. (RE-ÖS-Y)