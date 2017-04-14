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14 Nisan 2017 15:06

Gümüşhane’de trafik kazası: 4 yaralı

Gümüşhane’de meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan minibüs istinat duvarından aşağı düştü.

Gümüşhane’de trafik kazası: 4 yaralı

14 Nisan 2017 15:06

Kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Şiran’dan Trabzon’a gitmek için yola çıkan Abdullah Güner yönetimindeki 61 KS 556 plakalı minibüs İkisu-Şiran karayolu Övündü köyü yol ayrımındaki keskin virajda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarından aşağı düştü. Kazada sürücü Güner ve minibüste yolcu olarak bulunan Cem Mazlum, Kerim Hamza ve Murat Pektaş hafif şekilde yaralandı.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği kazanın ardından yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




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