Gümüşhane'de trafik kazası: 6 yaralı

GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane'de kamyonetle tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'a granit taşıyan 24 AH 819 plakalı Muhsin Dinç yönetimindeki tır, Gümüşhane istikametine ilerlerken Yeniyol köyü çıkışında karşı yönden gelen İsmail Özdin (30) yönetimindeki 08 EA 756 plakalı kamyonetle henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet hurdaya dönerken, granit yüklü tır kontrolden çıkarak bölünmüş yolun trafiğe açılmayan tarafına geçip yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

Kazayı tır sürücüsü yaralanmadan atlatırken, kamyonette bulunan sürücü İsmail Özdin ile araçta bulunan Selina Özdin (21), Havva Altunbay (46), Gülhanım Turan (68), Büşra Gücüklüoğlu (23) ve 6 yaşındaki Nursima Gücüklüoğlu yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, vücutlarında kırık ve ezikler bulunduğu, yaralılardan birisinin 8 aylık hamile olduğu, hem kadının hem de çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Gümüşhane-Bayburt karayolunda trafik bir süre ulaşıma kapanırken, kamyonetten sızan yağın Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yıkanarak yolun temizlenmesi ve kamyonetin çekilmesinin ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı.