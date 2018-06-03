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03 Haziran 2018 01:20

Gümüşhane’de trafik kazası: 8 yaralı

Gümüşhane’de akşam saatlerinde kent merkezinde meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı.

Gümüşhane’de trafik kazası: 8 yaralı

03 Haziran 2018 01:20


Edinilen bilgiye göre Ferhat Ceylan yönetimindeki 61 AU 019 plakalı otomobil Gümüşhane-Trabzon kara yolunda Bağlarbaşı Mahallesinden kent merkezi istikametine giderken, Eskibağlar Mahallesi Sarıköprü mevkiinde ana yola giriş yapan İbrahim Etem Döner yönetimindeki 29 AH 086 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada, sürücülerin yanı sıra 61 AU 019 plakalı otomobilde bulunan Ali Ceylan, Ferudun Ceylan, Cahide Ceylan, Yaver Ceylan ile 29 AH 086 plakalı otomobilde bulunan Yavuz Ay ve Gökhan Odabaş yaralandı.


112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yararlıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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