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30 Mayıs 2018 14:13

Gümüşhane’de TÜBİTAK Bilim Şenliği düzenlendi

Gümüşhane’de Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar tarafından yıl boyunca hazırlanan TÜBİTAK projelerinden oluşan serginin açılışı gerçekleşti.

Gümüşhane’de TÜBİTAK Bilim Şenliği düzenlendi

30 Mayıs 2018 14:13



2018 yılında 340 proje kabul edildi


Yıl boyunca il genelinde 33 okul tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen 340 projenin hayata geçirildiği Gümüşhane’de il merkezindeki 10 okuldan 30 örnek proje için sergi düzenlendi.


Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ve kurum müdürleriyle birlikte yapan Vali Memiş, sergide yer alan projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.



“Gümüşhane bilimle, sanatla, eğitimle çok haşır neşir bir il”


Serginin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Memiş, Gümüşhane’nin bilimle, sanatla, eğitimle çok haşır neşir bir şehir olduğunu, Türkiye’nin de eğitim düzeyi en yüksek illerinden birisi olduğunu söyledi.


Vali Memiş, şöyle konuştu: “Kadimden ve kültürel yapılanmadan gelen bir birikimimiz var. Yerli ve milli bir kültürümüz var bununla gurur duyuyoruz. Bunun üstüne modern bilimin, teknolojinin ve bilişim dünyasının nimetlerinden de çocuklarımızın faydalanması için çabalıyoruz. Burada il ve ilçe okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizin projelerini gördük. İl milli eğitim müdürümüzü, bütün okul müdürlerini, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ediyorum.”



Bakan Işık, kodlama şenliği için Gümüşhane’ye gelecek


Türkiye’de kodlama konusunda ki en iyi 3 ilden birisinin Gümüşhane olduğunu kaydeden Vali Memiş, önümüzdeki Salı günü il merkezi ve ilçelerden katılan öğrencilerle birlikte Aydın Doğan Spor Salonunda Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın da katılımıyla geniş çaplı bir kodlama şenliği düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.




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