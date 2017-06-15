Gümüşhane’de üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesi

Vali Memiş, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar ve Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu ile birlikte Gümüşhane Üniversitesi öğrenci temsilcileriyle görüştü.

Önceki gün meydana gelen olayın ardından konunun yargıya intikal ettiğini ve soruşturmanın devam ettiğini hatırlatan Vali Memiş, “5 kişiyle ilgili işlem başlatıldı ve gözaltına alındılar. Birisi kepçenin operatörü. Olayın kepçe operatörünün tedbir almaksızın kaldırım çalışması yaparken, taş kütlesini kaçırmış olabileceği yönünde gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Şuanda bilirkişiler konuyu inceliyorlar” dedi.

Kendisinin hemen her gün o yola gittiğini, bir şantiye şefi gibi biran önce hastane yolunun bitirilmesi için çaba gösterdiğini hatırlatan Vali Memiş, “Belki bizim başımıza bile gelebilirdi o hadise. Bu kadar hepimizin başına gelebilirdi. Ancak kaza, kader deyip asla bu işin ihmal boyutunu göz ardı etmeyeceğiz. Bu coğrafyada her gün heyelan riski var. Gümüşhane Üniversitesi’ndeki 20 bin öğrenci bizlere emanet. Bunun sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz. Bu konu asla ihmal edilmeyecek, üzerinde durulacak ve takip edilecektir. Bununla ilgili kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

“3 bin kişilik 2 ayrı yurt yapılacak”

"Hastane ve yurdun yapıldığı yer zamanında iyi planlansaydı bugün böyle bir şeyle hiç karşılaşılmamış olunacaktı" diyen Vali Memiş, “KYK, eski TEDAŞ binasının arkasında bin kişilik öğrenci yurdunun ihalesini önümüzdeki günlerde yapacak. Bir işadamımız 2 bin kişilik öğrenci yurdunun inşaatına başlıyor. Yani 3 bin kişilik öğrenci yurdu inşaatına bu yıl başlıyoruz, hem de dağın tepesinde değil” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu ise öğrencilerinin şehirde yaşadıkları güçlükleri yöneticilere iletmek istedikleri için bu toplantıyı talep ettiklerini söyledi.

Öğrencilerden Gümüşhane Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Ali Karagöz, öğrenciler arasında yargıya intikal eden bu konunun üstünkörü yapılacağı, neticelerinin gerektiği gibi durulmayacağı konusunda bir inanış olduğunu belirterek, “Bizim özel ricamız, bu hususta bu yargı sürecinin en ince detayına kadar halka ve öğrencilere bildirilmesini istiyoruz. Kim görevini kötüye kullandıysa, kim suçluysa kesinlikle üzerinin örtülmemesini talep ediyoruz” dedi.

Bu olaydan sonra KYK yurtlarından birisine, o bölgedeki cadde veya yollardan birinin adına Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu’nun isminin verilmesini öğrenciler olarak talep ettiklerini kaydeden Karagöz daha sonra öğrencilerin çeşitli konulardaki talep ve sıkıntılarını aktardı.

"Bir evladımı kaybetmiş gibiyim"

Rektör Yardımcısı Kocaoğlu ve öğrenci heyeti Vali Memiş’le görüştükten sonra bu kez de Belediye Başkanı Ercan Çimen’le makamında görüşerek benzer talepleri Başkan Çimen’e iletti.

Başkan Çimen, olayda hayatını kaybeden Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu’nu tanıdığını ve bir evladını kaybetmiş gibi olduğunu belirterek, “Bize düşen bir sorumluluk muhakkak var. Bundan dolayı ben öğrencilerden, halkımdan özür diliyorum. Bizim amacımız hizmet etmek. Tabi bunu yaparken de gerekli tedbirleri ve önlemleri almamız gerekiyor. Burası Gümüşhane Belediyesinin sınırları içerisinde. Sizler bizim Gümüşhane’de emanetimizsiniz. Sizler eğitim hayatınızı tamamlamak için bu şehre geliyorsunuz. Kötü anılarla sizin buradan ayrılmanızı istemiyoruz. İmkanlarımız yetersiz ama çabalıyoruz. Bu şehirde 3 kişinin 1 tanesi öğrenci. Bunu çok dikkate alıyoruz. Mücadelemiz hep bu yönde. Ama Atakan’ı hiçbir şey geri getirmiyor. Üzüldüğümüz tek şey bu. Bizim sorumluluktan kaçma gibi bir durumumuz yok. Üzgünüz, insan kelimeler bile bulup konuşamıyor. Gerekli tedbirlerimizi daha dikkatli, daha hassas bir şekilde almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.