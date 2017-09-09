Gümüşhane’de vatandaşlar çimento fabrikasına giriş çıkışı kapattı

Eylem Milletvekili Hacı Osman Akgül’ün olay yerine gelerek konuşmasıyla son buldu.

İl merkezine bağlı ArzularKabaköy beldesinde yaşayan vatandaşlar, uzunca bir süredir faaliyet gösteren çimento fabrikasından çıkan tozlar nedeniyle beldede yaşamın güçlükle sürdüğü, tozların tarım ürünlerine zarar verdiği ve firmanın gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle eylem yaptı. Yaklaşık 50 araçla fabrikaya ait 3 giriş ve çıkışı kapatan vatandaşların taşkınlığa sebep olmaması için jandarma ekipleri bölgeye geldi. Bu sırada olay yerine gelen Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, eylem yapan grubu kısmen ikna ederek yolu ulaşıma açtırdı. Olay yerinden dağılmayan vatandaşları ikna etmek için bu kez Kürtün ilçesindeki programını bırakan TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül bölgeye geldi. Vatandaşlarla görüşerek pazartesi günü sorunun çözümü için belde sakinlerinin de içinde bulunduğu bir toplantı yapılacağını ve sorunun çözüleceğini söyleyen Akgül, “Sayın Valimiz, Çevre İl Müdürümüz, TBMM Çevre Komisyon Başkanımız Cihan Pektaş ve ilgili tüm taraflarla toplantı yapacağız. İlimizde olmaması gereken bir olumsuzluk burada var. Bunu gidermek yetkililerle pazartesi günü görüşüp karara bağlamak ve takip etmek bizim görevimiz. Çözüm bulacağız. Şimdi bir aksiliğe mahal vermeden buradan ayrılmanızı rica ediyorum” dedi.

Vatandaşların ikna olmaması üzerine Akgül, “Pazartesi günü buna çözüm bulamazsak bende gelir sizin eyleminize katılırım. Beraber eylem yaparız. Bizim için millet esastır” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Akgül’ün kararlı konuşmasının ardından vatandaşlar olaysız şekilde dağıldı. Geçtiğimiz aylarda aynı fabrikanın hammadde aldığı bölgeye ulaşımı sağlayan ve 5 köyün kullandığı yolda yine yol kapatma eylemi yapılmıştı.