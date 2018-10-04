Gümüşhane'de Yaban Keçileri bu yıl ikiz yavruladı

Koruma altında olan ve kaçak olarak avlanması durumunda cezası 18 bin liradan başlayan Yaban Keçilerinin önceki yıllardakinin aksine bu yıl Gümüşhane'de ikiz yavruladığı ve sayılarının 400'e ulaştığı bildirildi.

Gümüşhane'de son yıllarda bilinçli avlanma, koruma ve gözlem çalışmaları sonucu sayıları ve lokasyonları hızla artan Yaban Keçilerinin geçtiğimiz yıllarda tek yavruladıkları, bu yıl ise yüzde 95 civarında ikiz yavruladıkları gözlendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listede “Savunmasız” kategorisinde yer alan ve koruma altındaki bir tür olan “Capra aegagrus” bilimsel adlı Yaban Keçilerinin sayısı Gümüşhane'de hızla artıyor. Son yıllarda vatandaşların da özellikle hassas olduğu, kaçak avlanma oranının en az olduğu hayvanlar olan Yaban Keçileri, Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kontrol ve takiplerine göre her geçen yıl sayılarının hızla arttığı kaydedildi.

Kurumun sosyal medya hesaplarından fotoğraf ve videoları paylaşılan yavrularla ilgili 2018 yılı takip ve izlemelerinde genel popülasyonun, önceki yıllara istinaden çoğunluğunun tek yavru değil de bu yıl için yüzde 95 civarında ikiz yavruladıkları gözlendiği ifade edildi. Gümüşhane'de yaban keçisi sayısının hızla arttığı, 18 farklı lokasyonda gözlenen keçilerin sayısının 400 civarına yükseldiği öğrenildi.