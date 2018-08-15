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15 Ağustos 2018 22:36

Gümüşhane’de yangın

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde bir vatandaşa ait samanlık ve ahır çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Gümüşhane’de yangın

15 Ağustos 2018 22:36


Edinilen bilgiye göre bugün saat 15 sıralarında İnkılap köyü Yede mahallesinde Çetin Oral’a ait kuru ot yığılı samanlık ve ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Ahırda bulunan hayvanlar yangının ilk anlarında tahliye edilirken, kuru otların alev almasıyla dumanlar bir anda gökyüzünü sardı.


Alevlerin metrelerce yükseldiği ve İkisu-Şiran karayolundan da görülen yangına ilk müdahaleyi Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri yaparken, Torul Belediyesi İtfaiye ekipleri de soğutma çalışmasına katıldı.


Yangın sonucu Oral’ın yaklaşık 20-30 bin lira civarında maddi hasarının olduğu belirlenirken, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.




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