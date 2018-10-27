Gümüşhane'de yangın

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Ardıç köyünde soba bacasından çıkan yangında 2 ev ve 2 samanlık tamamen yanarken, bir evde de tahribat yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ardıç köyünün Cami Mahallesi'nde ikamet eden Selahattin ve Alaattin Civelek kardeşlerin bitişik olan evlerinde sabah saatlerinde sobanın bacasından çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın çıktı.

Evlerin alt katının av ve ahır, üst katının da ot ve saman dolu olarak kullanıldığı bölgede yangın kuru otları tutuşturunca bir anda büyüdü.

İki ev, ahırlar ve samanlıkları kullanılamaz hale getiren yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale etti. Bölgeye gelen Gümüşhane Belediyesi, Bayburt Belediyesi ve Arzular Kabaköy Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme yangın söndürme ekiplerinin saatler süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Köyün camisine çok yakın noktada gerçekleşen yangında ayrıca Ekrem Civelek'e ait ev de hasar gördü.

Kontrol altına alınıp söndürülen yangında kuru otların içten içe yanması nedeniyle İl Özel İdaresine ait iş makinesi yardımıyla üzeri toprakla kapatılırken, yeniden tutuşma riski olan otlar idareye ait makinelerle köy dışına taşınacak.

Köy muhtarı Davut Günay, yangında 2 ev, 2 samanlığın komple yandığını belirterek, “Gittik ama müdahale edemedik. İnsan gücüyle müdahale edilecek şekli yoktu. Evlerin alt katları ev ve ahır, tandır evi, odalar var. Üst katları da olduğu gibi ot ve odun doluydu. Akşama kadar uğraştık ve kontrol altına alabildik. İş makineleri yardımıyla boşaltacağız ki daha yanmasın. 3 bin balya ot ile 15 ton saman ve yakacak odunlarının yanında evleri ve ahırları kullanılamaz hale geldi” dedi.