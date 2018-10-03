Gümüşhane'de yaylalardaki kaçak yapılar yıkılacak

Karadeniz bölgesinde en fazla yaylaya sahip illerin başında gelen Gümüşhane'de son dönemde yaylalarda artan kaçak yapılarla ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Okay Memiş, konutların yıkımıyla ilgili bir planlama içerisinde hareket edeceklerini ve yeni konut yapımına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Toplam 430 yaylası bulunan Gümüşhane'de Vali Okay Memiş başkanlığında yaylalarda özellikle son dönemde artan kaçak yapılaşmayla ilgili toplantı düzenlendi.

“50-60 yıl önce hayvancılık için kullanılan yaylalar bugün turizm için kullanılıyor”

Toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada yaylaların kadimden beri vatandaşların kullandığı, 50-60 yıl önce daha fazla ekonomik değeri olan ve hayvancılıktaki çok önemli bir geçim kaynağı olan yerler olduğunu kaydeden Vali Memiş, günümüzde yaylaların hayvancılıkta kullanımının çok düştüğünü artık turizm maksadıyla kullanıldığını söyledi.

“Çarpık yapılaşma turizmi de tehdit ediyor”

Yaylalarda denetimsiz, kuralsız, plansız, programsız çarpık bir yapılaşma olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Çarpık yapılaşmayla ilgili asıl sorun, Karadeniz Bölgesi olarak belki de ilerde en önemli geçim kaynağı olan turizm konusunu ciddi anlamda tehdit eden bir risk oluşturan unsur haline gelmiş olması. Uygulamada birtakım sorunlar ve güçlükler var. Yıkım kararını uygulamak istiyoruz. Bu kararı uygularken de adil olmak ve herkese eşit davranmak zorundayız. Aksi takdirde bu kuralları uygulamada ciddi anlamda güçlük çekebiliriz” dedi.

“Yaylalarda imar barışından faydalanacağız düşüncesiyle konut yapımında hızlanma olduğunu da üzülerek gördük”

Özellikle yeni yapılan konutların yıkımıyla ilgili bir planlama içerisinde hareket edeceklerini ve yeni yapıma kesinlikle müsaade etmeyeceklerini dile getiren Vali Memiş, “Bundan dolayı sızlanmalar olabilir. Bunu burada hep beraber göğüsleyeceğiz. Bize verilen talimat bu yönde. Hukuk ve mevzuat bunu emrediyor. İmar barışı gündemde. Çok faydalı olduğuna inanıyoruz ama yaylalarda imar barışından faydalanacağız düşüncesiyle konut yapımında hızlanma olduğunu da üzülerek gördük” diye konuştu.

Toplantıya Vali Yardımcıları Ali Arıkan, Aytaç Akgül, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemil Bayram, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, ilçe tarım müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.