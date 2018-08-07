Gümüşhane’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kaza Gümüşhane-Bayburt karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hatalı sollama sonucu meydana geldiği belirtilen trafik kazasında 41 B 8647 plakalı otomobilin sürücüsü Süleyman Özoğlu, 61 ES 878 plakalı otomobilin sürücüsü Necip Fazıl Nas, 29 AS 453 plakalı otomobilin sürücüsü Sercan Sezgin, 29 AR 878 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Atacık yaralandı. 29 DA 791 plakalı aracın sürücüsü Alkan Salantur ise kazadan yara almadan kurtulurken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Kaza nedeniyle Gümüşhane-Bayburt karayolunda ulaşım yaklaşık bir saat aksadı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.