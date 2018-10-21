Gümüşhane'deki 'Aynalı Viraj Tüneli' inşaatı tepki çekiyor

Gümüşhane'de yapımına 21 yıl önce başlanan ve geçtiğimiz yıl tamamlanabilen İkisu-Şiran karayolunun 8. kilometresinde yüklenici firma tarafından başlanan ancak yarım bırakılan Aynalı Viraj Tüneli'nin bir an önce bitirilmesi bekleniyor.

Merkeze bağlı Dibekli ve Gümüşkaya köyleri arasında yer alan ve 254 metre uzunluğunda delindikten sonra çeşitli sorunlar nedeniyle devam ettirilemeyen tünel inşaatı sürücüleri zor durumda bırakırken, yöre halkının da tepkisine neden oluyor.

2015 yılının sonlarında yapımına başlanan ve hızlı bir şekilde delme işlemi tamamlandıktan sonra kaderine terk edilen tünel, dik bir kayanın dibinde neredeyse “L” şeklinde, konulan aynalar nedeniyle yöre halkı tarafından "Aynalı Viraj" olarak adlandırılan tehlikeli noktayı da ortadan kaldıracak. İki aracın aynı anda karşılıklı geçememesi nedeniyle özellikle kış aylarında kazaların olduğu bölgede yapımı yarım kalan tünel için vatandaşlar devletin tüneline sahip çıkmasını istiyor.

Gümüşkaya köyü sakinlerinden Abdulvahap Çiçek, yolu günde en az 2 kez kullandığını belirterek, “İkisu-Şiran yolu aynı zamanda İç Anadolu'ya kestirme bir yol olduğu için tırlar, araçlar hep bu yolu kullanıyorlar. Ama bu tünelin olduğu yer tehlike arz ediyor. Yetkililer lütfen tünele sahip çıksınlar. O kadar büyük projelere imza atan devletimiz için 254 metre tünel nedir?” dedi.

Tünelin delindikten sonra kaderine terk edildiğini kaydeden Çiçek, “3-4 yıl önce tünel delindi öyle kaldı. Yüklenici firmayla konuşuyoruz 'Karayolları ödenek göndermiyor' diyorlar. Karayolları yetkilileri ile görüşüyoruz 'Alacağı yok' diyorlar. Bir sıkıntı var ama bilmiyoruz. Tünele ve yöre halkına sahip çıkmaları lazım. Yüklenici firma yapıyor diye ilgisizlik olmamalı, böyle kalmaması lazım. Bu virajda kaza oluyor. Devamlı tehlike arz ediyor. Büyük araçlar, tırlar küçük araçlarla karşılaştığı zaman aynalı virajda kaza tehlikesi yaşanıyor” diye konuştu.

Karayolları tarafından keskin viraja “aynalar” konulması nedeniyle yöre sakinlerinin buraya “Aynalı Viraj” adını koyduğunu hatırlatan Çiçek “Aynayla viraj gözükmez. Aynalı viraj çok keskin bir viraj. Genelde yüklü kamyonlar, tırlar, büyük araçlar mıcır çekiyorlar. Küçük araçlar büyük tehlike ile karşı karşıya kalıyor. Hem rampa hem çok dar hem de çok keskin bir viraj. Bu tünelin bir an önce yapılması lazım. Virajı alamayıp dereye düşen araçlar oldu. Özellikle de kışın çok tehlike arz ediyor. Tünel sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Dibekli köyünde yaşayan Abdurrahman Doruk ise İkisu-Şiran karayolu Dibekli köyü ile Gümüşkaya köyü arasında bulunan tünelin hala hizmete açılamamasını eleştirerek, “Akıbeti Bolu tüneli gibi. Bolu Tüneli 20 senede açıldı, bizim burası 254 metre hala açılmadı. Bu yolda trafik yoğun. Yol artık trafiği kaldırmıyor. Bariyer çalışması herhangi bir çalışma yok. Vatandaş mağdur, kazalar üst üste geliyor. Yağmur yağdığı zaman araçlar yoldan altına gidiyor” ifadelerini kullandı.