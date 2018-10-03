Gümüşhane'deki kazalar MOBESE kameralarına yansıdı

Gümüşhane kent merkezinde geçtiğimiz ay gerçekleşen bazı trafik kazalarının MOBESE görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.
Eylül ayı içerisinde gerçekleşen 3 kazaya yer verilen görüntüyü yayınlayan Emniyet Genel Müdürlüğü, görüntülerin sonunda kazaların oluş sebebine göre sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi.
Sürücülerin kural hatası sonucu gerçekleşen kazalarda “trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi” mesajını da paylaşarak konuya dikkat çeken Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedilen kaza görüntülerinde kontrolsüz karayoluna çıkış sonucu gerçekleşen 3 kaza tek görüntüyle paylaşıldı.
Görüntülerde yer alan kazaların tamamı transit karayolu üzerinde gerçekleşirken, ilk kaza görüntüsü Karşıyaka AOF bürosu önünde, ikinci kaza Mordut mevkiinde, üçüncü kaza da Eskibağlar Mahallesi Yeni Devlet Hastanesi kavşağında gerçekleşti.
Eskibağlar Mahallesi Sarı Köprü mevkiindeki kazaya karışan 2 otomobilden birisinin çarpmanın etkisiyle otobüs durağına dolmuş bekleyen yolcuların yanına kadar geldiği ve durakta bekleyen 2 kişinin kazadan kıl payı kurtulduğu, kazanın şokuyla birbirlerine sarıldığı gözlendi.