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26 Ağustos 2018 21:41

Gümüşhane’deki örtü yangını kontrol altına alındı

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yeşilyurt köyü Konacık (Romonoslu) Mahallesi mevkiinde 16 sıralarında çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Gümüşhane’deki örtü yangını kontrol altına alındı

26 Ağustos 2018 21:41

Yangından yaklaşık 5 hektarlık alan etkilendi.


Henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, civar köyler ve yüksek kesimlerden de gözlemlenen yangında dumanlar gökyüzünü sarmıştı.


Köylü vatandaşların yoğun çabaları ve Orman İşletme ile Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.


Ormanlık alana ve yerleşim yerine sıçramaması için yoğun çaba gösterilen yangının çıkış sebebini bilmediklerini, yangının rüzgar nedeniyle birden bire büyüdüğünü kaydeden köy muhtarı Yavuz Metintaş, “Konacık mahallesinde ki eski evlere sıçramadan 20 metre kala itfaiye ekipleri yetişti söndürdük. Mahallenin mezarlığı ve asırlık meyve ağaçları da yangında zarar gördü” dedi.




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