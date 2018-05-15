Gümüşhane’den ABD ve İsrail’e cübbeli tepki

Cübbelerini giyen akademisyenler ABD ve İsrail’i protesto etti.

Rektörlük binası önünde düzenlenen basın açıklamasında akademisyenler cübbelerinin üzerine Filistin ve Türk bayraklarının bulunduğu atkılar takarken, ellerindeki döviz ve pankartlarla Kudüs’ün İslam ümmetinin kalbi olduğunu vurguladı.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, yaptığı konuşmada İsrail tarafından işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki katliamın, vahşetin dün son bir örneğini bütün insanlık olarak canlı yayında izlediklerini belirterek, “Bunu Gümüşhane Üniversitesi olarak kınamak ve senato kararı olarak çıkarmak amacıyla bir araya geldik. Fitili ateşleyen süreç 6 Aralık 2017 tarihinde ABD başkanı Trump’un Tel-Aviv’den başkentin Kudüs’e taşınacağını açıklamasıyla başladı. Bunun tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda İsrail’in yaptığı katliamların hepsinde olduğu gibi bir kutsal ayda Ramazan ayı arifesinde böyle bir kanlı vahşeti, soykırımı bütün insanlık izlemiş oldu” dedi.

Filistin’de yaşanan olayları kesinlikle tasvip etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını kaydeden Rektör Zeybek, “İsrail tarihine biraz baksa şu yaptığı zulmü, vahşeti yapmayacak milletlerden biridir. Çünkü bütün hayatları devletsiz, sürgün hayatıyla ve orta çağdan itibaren farklı milletler tarafından hastalıklı, toplum içerisine karışmaması gereken insanlar olarak görülmüş, tecrit edilmiş, gettolarda bütün hayatları geçmiş bir millet olarak başka bir millete bu uygulamaları reva görmeleri aklın eseri değildir” diye konuştu.

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesinin senatosu, öğretim üyeleri, idari personeli olarak üniversite bütünüyle bu olaya tepkisiz kalamayacaklarının altını çizen Zeybek, “Bütün bu gelişmeler bize Türkiye’nin küresel güç olmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyor. Buna sadece İslam coğrafyasının, Orta Doğu’nun değil bütün insanlığın ihtiyacı var. Bütün insanları karşılıksız seven, sadece yaratıldığı için seven yegane millet bizim milletimiz. Aziz Türk milletinin bütün fertleri Türkiye’nin küresel güç olması noktasında en üstün gayreti gösterme zorunluluğuna sahip” ifadelerini kullandı.

Başta Filistin olmak üzere mazlum milletlerin yanında yer almaya devam edeceklerini dile getiren Rektör Zeybek, “Biran önce vahşetin durmasını temenni ediyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde kan aksın istemiyoruz. İsrail başta olmak üzere, İsrail’i cüretlendiren ABD başta olmak üzere batıyı şiddetle kınıyoruz ve son olmasını diliyoruz. Umarız mübarek Ramazan ayının arifesinde gerçekleşen bu acı devam etmez” dedi.

Rektör Zeybek’in konuşmasının ardından Gümüşhane Üniversitesi Senatosu tarafından hazırlanan basın açıklamasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Nazır gerçekleştirdi. Nazır, Gümüşhane Üniversitesi olarak dünyaya şu çağrıyı yaptı:

“Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki tüm kutsal mekânlar Filistinlilerin sorumluluğunda saygı içerisinde korunmalıdır. Gazze ve Filistin’e uygulanan abluka ve ambargo kalkmalıdır. İsrail işgal ettiği tüm Filistin topraklarını terk etmelidir. Filistinlilere yönelik suç işleyen her İsrailli yargılanarak cezalandırılmalıdır. Ramazan arefesinde yapılan bu katliamlar acilen durdurulmalıdır. ABD, BM, AB ve İslam İşbirliği Teşkilatı yapılan bu hukuk dışı uygulamalara bir an önce son verip, yaşanan olaylar karşısında sessiz kalmamalıdır. İslam coğrafyası namusu ve kutsalı olan Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya karşı olan sorumluluğunu yerine getirmeli, canı pahasına bu davaya sahip çıkmalıdır.”