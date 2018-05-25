GümüşHANEler okuyor projesi ödül töreni düzenlendi

Şubat ayı sonlarında başlanan ve bugüne kadar yoğun bir şekilde faaliyetler gerçekleştirilen proje kapsamında 514 veli ziyareti, 405 saat okuma etkinliği, 32 söyleşi, 114 masal derlemesi, 89 kahvehanede kitap okuma köşesi oluşturuldu ve okuma etkinliği yapıldı.

Önümüzdeki yıllarda da devam edecek projenin 2017-2018 eğitim öğretim yılı kapanış toplantısı ve ödül töreni Gümüşhane Kültür Merkezinde Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Halil İbrahim Zeybek, Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, kamu kurum müdürleri, projeye katkı sağlayan araştırmacı, gazeteci, eğitimci, şair ve yazarlar ile okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okullarda kitap okuma saatleri, yazarlarla buluşma ve söyleşi programları, ilkokul kategorisinde masal derleme çalışması, kahvehaneler kıraathanelere dönüşüyor çalışması, haneler okuyor veli ziyaretleri, ortaokul- lise öğrenci ve velileri için kitap okuma yarışmaları düzenlenen proje kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve velilere ödülleri verildi.

Proje kapsamında çok kısa zamanda yoğun bir şekilde etkinlik gerçekleştirildiğini kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, projeyle tüm okullarda kitap okuma saati uygulamasını yaptık. Okulların belirlediği kahvehanelere müdürlükçe kitap ve kitaplık takviyesi de yapılarak 89 Kahvehanede kitap okuma köşesi oluşturuldu ve okuma etkinliği yapıldı. Akademisyen ve şehrimizin önde gelen yazarlarıyla 33 konferans gerçekleştirildi. Yine proje kapsamında 2 bin 307 öğrencimizin ve 512 velimizin katılımıyla kitap okuma yarışması düzenlendi. İlkokul öğrencilerimize yönelik hedeflenen derleme çalışması kapsamında 114 öğrencimizin anne baba dede ve ninelerinden dinleyerek derledikleri masal, hikâye, mani, ninniden oluşan derleme çalışmasının kitaplaştırılmasına başlandı. Haneler okuyor faaliyeti kapsamında 514 velimizin ev ziyaretleri gerçekleştirilerek birlikte okuma kampanyası düzenlendi. Böylece aile içinde kitap ve okuma farkındalığı oluşturulmaya çalışıldı” dedi.

Projenin tüm bileşenlerini kapsayan yüzlerce etkinlikle öğrenci, aile ve toplumun farklı kesimlerinde kitap okumaya yönelik farkındalık oluşturulduğunu dile getiren Doğan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da projenin zenginleştirilerek gerekli görülen revizeler yapıldıktan sonra uygulanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Projeyle ilgili tanıtım gösterisinin de izlettirildiği programda daha sonra düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri ve projeye katkı sunan kurum, kuruluş, araştırmacı, gazeteci, eğitimci, şair ve yazarlara plaketleri takdim edildi.