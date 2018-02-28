Gümüş’hane’ler okuyor projesi tanıtım toplantısı yapıldı

Gümüşhane Kültür Merkezinde Vali Yardımcısı Aytaç Akgül ve proje paydaşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı ‘Yedi Güzel Adam’ filminin kitaplarla ilgili bir kesitin izletilmesi, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve proje için hazırlanan kısa tanıtım filminin izlettirilmesiyle başladı.

“İnsan düşünen bir varlıktır, düşüncenin anahtarı da kelimelerdir”

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, burada yaptığı konuşmada Kur’an’ın ilk emrinin ‘oku’ olduğunu hatırlatıp okumayı uzun bir yolculuğa benzeterek, “İnsan düşünen bir varlıktır. Düşünme dediğimiz işlemin merkezi beyindir. Düşünme, kelimelerle olur. Kelimeler, düşüncenin anahtarı gibidir. Kelimeler olmadan düşünce hazinesini açamayız. Ne kadar kelime biliyorsak, o kadar düşünebiliyoruz demektir. Bilmediğimiz kelimelerle düşünmemiz mümkün değildir. Her bir kelime, zihnimize atılan bir düşünce tohumudur aslında. O tohum ekilmezse, düşünce boy atamaz. Kelimesiz, düşünce üretmek mümkün değildir” dedi.

“Her insanın hayatını değiştiren bir kitap muhakkak vardır”

Sadece çocuk ve gençlere yönelik değil, toplum tüm kesimlerine yönelik okuma faaliyetleri uygulayarak Gümüşhane’de kitap okuma alanında bir farkındalık oluşturma gayreti içerisinde olduklarına değinen Doğan, “Her kitap bizim içimize yapacağımız yolculuğun bir vasıtası, içimizi aydınlatacak bir pencere niteliğindedir. Her insanın hayatını değiştiren bir kitap muhakkak vardır. Önemli olan o kitaba tesadüf edebilmek, onunla karşılaşmaktır. Bu karşılaşmaya vesile olabilmek en büyük gayelerimizden biri. Biz gençlerimizin medeniyetimizin ölümsüzleriyle tanıştırmayı arzu ediyoruz. İç dünyamızın sınırlarını genişletecek olan kitapların anahtarlarını onlara vermek istiyoruz. Dünyamızın sınırları dilimizin sınırı kadar. Dilimizi doğru ve güzel kullanarak onlara güzel dünyaların sınırlarını çizmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Beğenilen tek hastalık okuma hastalığıdır”

Beğenilen tek hastalığın okuma hastalığı olduğunu ifade eden Doğan, “GümüşHANE’ler okuyor” projesinin Gümüşhane’de ki eğitim niteliğine ve kalitesine, öğrencilerin gelecek dünyasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Etkinlikte daha sonra proje sorumlularından AR-GE Biriminde görevli edebiyat öğretmeni İlhan Sivri, proje kapsamında yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Proje kapsamında yapılacak etkinlikler

Sivri, proje kapsamında okullarda ve kurumlarda kitap okuma saatleri tertip edileceğini, ‘Birlikte Okuyoruz’ faaliyeti kapsamında veliler arasında evlerde kitap okuma faaliyeti uygulanacağını, ‘Açık Alanlarda Okuma’ etkinlikleri yapılacağını, ilkokul öğrencilerinin ‘Büyüklerden Masallar’ konulu halk kültürü öğeleri derleme çalışması yapacağını, il genelindeki ortaokul ve lise öğrencileri için belirlenen kitaplardan kitap okuma yarışması yapılacağını, çeşitli yazarların katılımıyla konferanslar düzenleneceğini, ‘Kahvehaneler Kıraathanelere Dönüşüyor’ faaliyeti kapsamında kahvehanelerde okuma köşelerinin oluşturulması çalışmaları yapılacağını, şehrin önde gelen sanat, bilim, edebiyat, spor ve iş dünyası gibi alanlarında tanınmış kişilerle, okuma konulu söyleşi ve imza töreni yapılacağını söyledi.

Her kesimin destek verdiği projeye Gümüşhane’nin önde gelen gazeteci, araştırmacı, yazar ve akademisyenleri de toplantıda söz alarak katkı sunacaklarını deklare etti.

Gümüşhane’nin yaşayan hafızası olarak nitelendirilen gazeteci-yazar Turan Tuğlu, bilgi çağında yaşanıldığına, okunmaması halinde çağın gerisinde kalınacağına ve hiçkimsenin bildiğiyle yetinmemesi gerektiğine dikkati çekerken Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinden Doç.Dr. Taşkın Kılıç ise gelecek yüzyıllar için çağın gereğine göre nesil yetiştirilmesi gerektiğini söyledi ve bu projeye herkesin sahiplenmesi ve elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti.