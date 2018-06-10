Gümüşhaneli dağcılar 2 bin 24 metrede iftar yaptı

geleneksel aile iftar programını gerçekleştirdi.

Yaz ayının yeni yeni kendini gösterdiği güneşli bir günde aileleriyle birlikte Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında bulunan ve denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki doğa harikası Limni Gölüne gelen sporcular iftar öncesinde göl etrafındaki parkurlarda yürüdü, çocuklar ise oyun gruplarında gönüllerince eğlendi.

Bu yıl bol gerçekleşen yağışlar nedeniyle her zamanki seviyesinden daha yüksek durumda bulunan gölün enfes manzarasında defalarca fotoğraf makinelerinin deklanşörüne basan ziyaretçiler iftar saatine gelindiğinde ise Zigana dağının dünyaca ünlü işlenmemiş en lezzetli kuzu etiyle yapılan yemekleriyle oruçlarını açtı.

İftarın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gölün etrafının aydınlatmasının yapılmış olması nedeniyle gece geç saatlere kadar buz gibi suda demlenmiş semaver çayını yudumlayan sporcular, bir yılın stresini Limni Gölü kenarlarında horon oynayarak attı.

Etkinliğe katılanlardan Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinden Handan Özcan, 5 yıldır GÜDAK ekibiyle birlikte faaliyetlere katıldığını belirterek, “Ekibimizin 9 yıldır devam eden geleneksel iftar programına katıldık. Herkes ailesiyle geldi. 50’den fazla katılıcımız var. Zigana dağının yamacındaki Limni Gölü Tabiat Parkındayız. Bende ilk defa geldim. Muhteşem bir yer. Doğayla iç içe, sessiz, sakin, ferah, temiz havasıyla çok güzel bir mekan” dedi.

Tayininin çıkması nedeniyle 9,5 yıl görev yaptığı Gümüşhane’den birkaç gün içinde ayrılacağını belirterek GÜDAK ekibiyle herkesi Gümüşhane doğasını tanıma ve tanıtmaya davet eden Özcan, “Harika bir ekibin parçası olduğum için çok mutluyum. Buradaki dostluk ve arkadaşlıkları hiçbir zaman unutmayacağım. GÜDAK ekibinin bir üyesi olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.

Kulüp üyesi sporculardan Semanur Şahin her Ramazan ayında geleneksel olarak iftar programını bu yıl “harika bir yer” olarak tanımladığı Limni Gölü Tabiat Parkında yaptıklarını ifade ederek herkesi Limni’ye davet ederken Özden Akyıldız ise bir yıl boyunca yürüyüşlere katılan sporcuların aileleriyle birlikte 2 bin 24 metrede aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Her Ramazan ayında şehrin farklı bir noktasında iftar yaptıklarını kaydeden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise bu yıl Gümüşhane turizminin parlayan yıldızı ve yılda 100 binden fazla kişiyi misafir eden Limni Gölü Tabiat Parkında iftar programını yapmak istediklerini söyledi.

Düzenledikleri doğa yürüyüşleriyle yalnızca spor yapmadıklarını çektikleri fotoğraf ve videolarla Gümüşhane doğasının tanıtımına çok ciddi katkı sağladıklarını dile getiren Akbulut, “Bu yıl tam mevsiminde olması nedeniyle arkadaşlarımız özellikle Limni Gölü Tabiat Parkında iftar yapmak istedi. Burası eşsiz bir alan. Ağaçların arasında, çiçeklerle bezeli kuş seslerini dinleyerek huzur bulabileceğiniz bir ortam. Zengin flora ve faunasıyla yaz aylarında yeşilin her türlü tonunun gözlendiği, başta çam olmak üzere çok sayıda ağacın bulunduğu ormanlık alanın ortasında rengarenk çiçeklerle çevrili Limni Gölü, düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla kartpostallık görüntüler eşlinde doğada huzur bulmaya gelenlerin adresi olarak biliniyor. Bizde bu güzelliği ailelerimizle birlikte yaşamak için buraya geldik. Rekor derecede katılım sağlayan kulüp üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Limni Gölü Tabiat Parkı işletmecisi Murat Eroğlu da hem Trabzon’a hem de Gümüşhane’ye 45 dakika mesafedeki tesisin yüksek rakımı, düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla ilgi gördüğünü, “Limni Köşkü” adını verdiği orman köşklerinde konaklama imkanı sunduklarını da söyledi.

Ormanın içerisinde, muhteşem doğal güzelliklere sahip ve Gümüşhane’nin önemli turizm alanlarından birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkına gelenlere en iyi hizmeti sunmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Eroğlu, herkesi geçtiğimiz yıl 100 bin kişinin ziyaret ettiği Limni Gölünün eşsiz manzarasını tadını çıkarmaya davet etti.