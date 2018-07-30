Gümüşhaneli dağcılar dünyanın en tehlikeli yolunda

Trabzon’un Çaykara ilçesi ile Bayburt arasındaki D915 karayolu üzerinde bulunan Soğanlı dağının eteklerinde yer alan, araçla tek seferde dönülmesi mümkün olmayan 13 keskin viraja sahip olması nedeniyle dünyanın en tehlikeli 5 yolundan birisi olarak kabul edilen ve Rus işgali döneminde yaptırılan yolda düzenlenen etkinliğe Bayburt’tan da çok sayıda doğasever katıldı.

Gümüşhane’den 20, Bayburt’tan da 19 olmak üzere toplam 39 sporcunun katıldığı etkinlikte Konursu beldesinde Bayburt ekibiyle buluşan sporcular Dumlu köyünde başladıkları yürüyüşün devamında Derebaşı virajlarına ulaştı.

Yoğun sis altında gerçekleşen yürüyüşte zaman zaman açılan siste manzaranın tadını çıkaran sporcular, ilginç coğrafyada çok sayıda farklı çiçek ve bitkiyi fotoğraflama imkanı da buldu.

Bayburt Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği üyelerinin de katkı sağladığı etkinliğin sorumlusu Selami Karaaslan, gittikleri yoldan geri döndükleri etkinlikte 17 kilometrelik parkuru 6 saatte tamamladıklarını söyledi.

Kulüp olarak Gümüşhane dağlarının yanısıra yakın çevredeki illere de zaman zaman yürüyüş düzenlediklerini ve eşsiz coğrafyayı tanıtmaya çaba gösterdiklerini kaydeden Karaaslan, Derebaşı virajlarının son dönemde hem dünya hem de Türkiye gündeminde yer alması nedeniyle komşu illeri Bayburt sınırlarındaki bu güzellikleri görmek ve tanıtmak amacıyla yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

Yürüyüş sırasında ABD’den gelen turistlerle denk geldiklerini ifade eden Karaaslan, ABD’li turistlerin de bölgeden çok etkilendiğini, bu tehlikeli yolu görmek için araçla geldiklerini ve gerçekten çok zorlu bir yol olduğunu söylediklerini kaydetti.

Etkinliğe katılan Kıymet Koyun ise sis nedeniyle parkuru çok net göremediklerini fakat sisin zaman zaman çekilmesiyle muhteşem manzarayı yakaladıklarını dile getirerek, “Keşke hava biraz daha görüş açısı verseydi diye çok dua ettik ama olmadı. Sisin olmadığı bir havada kesinlikle görülmeye değer bir yer” dedi.

Yürüyüşe başladıkları Dumlu köyünün de tarih kokan bir köy olduğunu ifade eden Koyun, “Köy evleriyle, sokaklarıyla, taşlarıyla tarih kokuyor. Hiç bozulmamış bir köy olduğu ve Rus işgali döneminde Ruslar’dan kalma bir köy olduğu söylendi. Burası da mutlaka turizme kazandırılmalı” şeklinde konuştu.