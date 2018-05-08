Gümüşhaneli dağcılar Köse’de yürüdü

Gümüşhane, Kelkit ve Köse’den Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi toplam 19 sporcunun katıldığı etkinlik 3,5 saat sürdü.

Rehber Muhammet Keleş eşliğinde Gümüşhane-Köse karayolu üzerindeki tarihi Üç Çat köprüsünden yürüyüşe başlayan sporcular, Hur deresi, ekinyüzü, eski yayla sırtları, gıranlar mevkiinden devam ederek Köse mesire alanında 12 kilometrelik parkuru tamamladı.

Sporcuların bahar mevsiminin tüm güzelliklerini görme şansı bulduğu etkinlik zaman zaman hafif yağmur altında gerçekleşirken, çam ağaçlarının arasında çiçeklerin içerisinde gerçekleşen yürüyüş sporcuları büyüledi.

Güzergahta bulunan eski çeşmelerin yanında molalar vererek hem ecdadı yad eden hem de dinlenen sporcular bahar mevsiminin tüm güzelliklerini yaşadıklarını ifade ederken Türkiye’nin önemli parkurlarında yürüyüş yapan bazı sporcular ise böyle güzel bir manzarayı birçok yerde görmediklerini söyledi.

“Köse’yi ihmal etmiştik, bundan sonra daha çok program yapacağız”

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, etkinlik ve rehberliği için Muhammet Keleş’e özel olarak teşekkür ederken Köse ilçesini bugüne kadar ihmal ettiklerini, bugüne kadar yalnızca bir kez yürüyüş düzenlediklerini hatırlatarak, “Rehberimiz Muhammet Keleş beyin yönlendirmesiyle harika bir parkuru kat ettik. Buna benzer çok sayıda parkurun Köse ilçesinde olduğu bilgisini de aldık. Bundan sonra Köse ilçemizi programlarımıza daha çok ekleyeceğiz” dedi.

Başkan Akbulut, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün nezdinde Belediye personeline de sporculara ikramı için teşekkür etti.