Kurulduğu 2008 yılından beri Gümüşhane dağlarını karış karış gezen, gezdiren ve tanıtan kulüp üyesi sporcular her yıl geleneksel hale getirdikleri aileli iftar yemeğini bu Ramazan ayında da gerçekleştirdi.

Yıl boyunca etkinliklere katılan sporcuların eş ve çocuklarıyla katıldığı program her yıl farklı bir bölgede yapılıyor. Bu yıl Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyü sınırlarındaki Altınpınar Limni Gölü Mesire Alanını tercih eden sporcular gölün kenarına kurdukları sofralarda oruçlarını açtı.

Programın yapılacağı mesire alanına erken saatlerde minibüs ve özel araçlarıyla giderek gölün ve etrafındaki ormanın eşsiz güzelliğini fotoğraflayıp kısa yürüyüş parkurlarıyla bölgeyi keşfetme imkanı bulan sporcu ve aileleri, akşam ezanıyla birlikte yaptıkları iftar programının ardından kamp ateşi yakarak çay içip sohbet etti.

Gümüşhane kent merkezinde 37 kilometre uzaklıkta bin 880 metre rakımda sarıçam ormanları arasında bulunan Altınpınar Limni Gölünde il merkezi ve ilçelerden gelen 45 kişinin katılımıyla gerçekleşen iftar programı ilerleyen saatlerde son buldu.

Geleneksel hale getirdikleri iftar programını bu yıl her tarafı doğa harikası olan Gümüşhane’nin saklı bahçelerinden olan Altınpınar Limni gölünde gerçekleştirdiklerini kaydeden Kulüp Başkanı Mustafa Akbulut, doğasıyla görenleri büyüleyen ortamda GÜDAK ailesi olarak birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Altınpınar Limni Gölünün turizm potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Akbulut, bölgenin gerekli alt yapı çalışmalarının biran önce bitirilerek Gümüşhane turizmine kazandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.