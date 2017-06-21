Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 11:22

Gümüşhaneli dağcılardan Altınpınar Limni Gölünde geleneksel iftar programı

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular, geleneksel hale getirdikleri aileli iftar programını Torul ilçesine bağlı Altınpınar Köyü sınırlarında bulunan Altınpınar Limni Gölü mesire alanında yaptı.

Gümüşhaneli dağcılardan Altınpınar Limni Gölünde geleneksel iftar programı

21 Haziran 2017 11:22


Kurulduğu 2008 yılından beri Gümüşhane dağlarını karış karış gezen, gezdiren ve tanıtan kulüp üyesi sporcular her yıl geleneksel hale getirdikleri aileli iftar yemeğini bu Ramazan ayında da gerçekleştirdi.


Yıl boyunca etkinliklere katılan sporcuların eş ve çocuklarıyla katıldığı program her yıl farklı bir bölgede yapılıyor. Bu yıl Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyü sınırlarındaki Altınpınar Limni Gölü Mesire Alanını tercih eden sporcular gölün kenarına kurdukları sofralarda oruçlarını açtı.


Programın yapılacağı mesire alanına erken saatlerde minibüs ve özel araçlarıyla giderek gölün ve etrafındaki ormanın eşsiz güzelliğini fotoğraflayıp kısa yürüyüş parkurlarıyla bölgeyi keşfetme imkanı bulan sporcu ve aileleri, akşam ezanıyla birlikte yaptıkları iftar programının ardından kamp ateşi yakarak çay içip sohbet etti.


Gümüşhane kent merkezinde 37 kilometre uzaklıkta bin 880 metre rakımda sarıçam ormanları arasında bulunan Altınpınar Limni Gölünde il merkezi ve ilçelerden gelen 45 kişinin katılımıyla gerçekleşen iftar programı ilerleyen saatlerde son buldu.


Geleneksel hale getirdikleri iftar programını bu yıl her tarafı doğa harikası olan Gümüşhane’nin saklı bahçelerinden olan Altınpınar Limni gölünde gerçekleştirdiklerini kaydeden Kulüp Başkanı Mustafa Akbulut, doğasıyla görenleri büyüleyen ortamda GÜDAK ailesi olarak birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Altınpınar Limni Gölünün turizm potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Akbulut, bölgenin gerekli alt yapı çalışmalarının biran önce bitirilerek Gümüşhane turizmine kazandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GÜMÜŞHANE HABERLERİ
GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
GÜMÜŞHANE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:26
  • Güneş :04:45
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:04
  • Yatsı :22:03
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!