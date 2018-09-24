Gümüşhaneli dağcılardan bol zirveli yürüyüş

Merkeze bağlı Kocapınar köyü yaylasından yürüyüşe başlayan 21 kişilik sporcu grubu Bahçecik yaylası, Akçakale yaylası, Kuşakkaya zirvesi, kent ormanı ve Kızılköy'den Gümüşhane il merkezine ulaşarak 14 kilometrelik parkuru 6 saatte tamamladı.

Çok sayıda zirve aşarak yüksek rakımlı zirvelerin sırtlarından yürüyüşü gerçekleştiren sporcular sonbahar mevsiminin ilk günlerinde altın rengine dönen doğanın eşsiz manzarasının tadını çıkardı.

Özellikle yaban kavaklarının görsel şölen sunduğu bölgelerde çok sayıda fotoğraf çeken sporcular Kent Ormanında bir süre dinlendikten sonra yine yürüyerek kent merkezine indi ve yürüyüşü tamamladı.

“Şehir hayatından bunalan herkesin ilacıdır Gümüşhane'nin yüksek zirveleri”

Bin 600 metreden 2 bin metrelere kadar yükseltide gerçekleştirilen yürüyüş boyunca sonbahar mevsiminin güzelliklerini yaşadıklarını kaydeden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, “Kulüp olarak yıllardan beri 2 haftada bir şehrimizin dört bir noktasına doğa yürüyüşü etkinlikleri düzenliyoruz. Gümüşhane çok sayıda gizli güzelliğe sahip olan bir şehir. Özellikle yüksek zirveler ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunar. Şehir hayatından bunalan herkesin ilacıdır Gümüşhane'nin yüksek zirveleri. Bizde yıllardan beri sürdürdüğümüz bu etkinliklerimizi gücümüz yettiğince devam ettireceğiz” dedi.

Gümüşhane'nin her noktasının 4 mevsim ayrı özellik ve güzelliklerle bezeli olduğunu belirten Akbulut, bahar ve yaz aylarında çiçek tarlalarına dönen dağların sonbahar mevsiminde ise altın sarısı renge bürünmesi nedeniyle ayrı bir güzelliğe haiz olduğunu, önümüzdeki süreçte bu güzelliklerde yürüyüş yaparak tanımaya ve tanıtmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.