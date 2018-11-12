Gümüşhaneli dağcılardan renk cümbüşünde yürüyüş

Sporcular Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan, Avrupa ve Kafkaslar'ın en yüksek ve en geniş çaplı köknar ve ladin ağaçlarının bulunduğu ve Türkiye'nin önemli ‘karışık' ormanlarından biri sayılan ‘Canlı Ağaç Müzesi' Örümcek Ormanlarında sonbahar mevsiminin eşsiz güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Toplam 38 sporcunun katıldığı etkinlik Yeşilköy köyünde bulunan Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkından başladı. Burada mevsim nedeniyle dökülen yaprakların üzerinden yürüyen sporcular şelale önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra 61,5 metrelik boyuyla Avrupa ve Kafkaslar'ın en yüksek ve en geniş çaplı köknar ve ladin ağaçlarının bulunduğu anıt ağaçlar bölgesine ulaştı.

Burada bir süre dinlendikten sonra yolu takip ederek Çıkrıkdüzü yaylasına ulaşan sporcular 12 kilometrelik parkuru 5,5 saatte tamamlayarak burada kendilerini bekleyen araçlara binerek yürüyüşü tamamladı.

Gümüşhane'de paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı doğa yürüyüşlerini yıllardan beri sürdürdüklerini kaydeden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, düzenli olarak her yıl sonbahar mevsiminde Örümcek Ormanlarındaki renk cümbüşünü görmek, hazan mevsiminin tüm güzelliklerini yaşamak için bölgeye yürüyüş düzenlediklerini hatırlattı.

Kulüp olarak iki haftada bir gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşü ve kamp etkinlikleriyle Gümüşhane coğrafyasını adım adım yürümeye devam ettiklerini dile getiren Akbulut, son dönemde akademisyenlerden doktorlara, öğrencilerden kamu görevlilerine kadar toplumun her kesiminden etkinliklerine yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Örümcek ormanları yürüyüşüne rekor sayıda katılım olmasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Akbulut, “Şehrimizin güzelliklerinden birisi olan Örümcek ormanlarına düzenlediğimiz program rekor katılımlı etkinliklerimizden birisi oldu. Sonbaharın son günleri olmasına rağmen bölgede renkler çok güzeldi. Parkur dik ve yorucuydu ama sporcu arkadaşlarımız zorlanmadan yürüyüşümüzü tamamladı. Son dönemde üniversitemizin akademik camiasından katılımcı sayımız artmaya başladı. Bu da bizi sevindiren önemli bir ayrıntı. Özellikle Örümcek ormanlarının tanıtımı da son dönemde iyi yapılmaya başlandı. Bu tanıtım şehrimizin de tanıtımı demektir. Bizim de amacımız zaten bu. Biz de bu tanıtıma katkı sağlıyorsak mutlu oluyoruz” diye konuştu.