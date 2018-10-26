Gümüşhane'nin yüksekleri beyaza büründü

Yağışla birlikte kente hakim tepeler beyaza büründü.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yüksek kesimlerde kar sürpriziyle karşılaştı. Bazı yüksek mahalleler başta olmak üzer kent merkezine hakim tepeler olan Kuşakkaya, Karakaya, Canca Kalesi beyaza büründü.

Kentte hakim olan sonbahar renkleriyle birlikte beyaz örtü ayrı bir güzellik katarken, sabahın ilk saatlerinden itibaren sosyal medyada çok sayıda fotoğraf paylaşıldı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre kent merkezinde dün gece en düşük hava sıcaklığı 2,3 derece olarak ölçülürken, Cuma ve Cumartesi geceleri ise yüksek kesimlerdeki kar kütleleri nedeniyle il genelinde hafif ve orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.

Yağışların ise bugün akşam saatlerinden itibaren yerini güneşe bırakması ve hafta sonundan itibaren yeniden pastırma yazına geçiş yapılacağı tahmin ediliyor.