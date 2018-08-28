Gümüşhanespor Kamacı’yı renklerine bağladı

Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Gümüşhanespor, Hollanda 1. Lig’de geçtiğimiz sezon 15 gol atıp 8 asist yapan ve Türkiye’den çok sayıda kulübün peşinden koştuğu Fatih Kamacı ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Son günlerin en flaş transferine imza atan Gümüşhanespor, önemli bir oyuncuyu daha renklerine bağladı. Geçtiğimiz yıla göre çok daha genç ve atak sporculardan oluşan bir kadro yapısına giden kulüp, Teknik Direktör Ziya Doğan’ın direktifleri doğrultusunda beklenen transferlerden birisini daha gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon Hollanda 1. Lig takımlarından TOP Oss’ta 15 gol atıp 8 asist yapan 29 yaşındaki Kamacı, 10 numara forvet arkası mevkide oynuyor ve hem sağ hem de sol ayağını etkili şekilde kullanabiliyor.

Kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde Gümüşhanespor Asbaşkanı Rıza Karamanlı ile birlikte kendisini 1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Kamacı, takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı.