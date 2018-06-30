Gümüşhanespor’un yeni başkanı Kurban Karagöz oldu

ligde mücadele eden Gümüşhanespor’un olağan kongresi gerçekleşti. Kongrede başkanlığa Kurban Karagöz seçildi.

Kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını kulübün onursal başkanı AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay yaptı.

Son 3 sezondur bir üst ligi play-off aşamasında kaybeden kırmızı-beyazlılarda kongreye delegeler yoğun ilgi gösterirken kulüp başkanı İsmet Çakmak, Türkiye’de konuşulan bir kulüp olmayı başardıklarını, yeni yönetimin Gümüşhanespor’u bir üst lige çıkaracağına inancının tam olduğunu söyledi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Bir çete takımımızı sabote etti”

Kongrenin 12 yıllık onursal başkanlığı sürecinin bir muhasebesi olarak değerlendiren AK Parti Gümüşhane Milletvekili ve kulübün onursal başkanı Osman Akgül, eski yönetime yönelik eleştirilerini “Burada bir çete takımımızı sabote etti” diyerek dillendirdi.

Geçen yıl yapılan olağanüstü kongrenin mevcut sistemin devamı için kurgulandığını iddia eden Akgül, dönemin yöneticileriyle ilgili eleştirilerini sıralayarak, “Ben bu enkazı temizleyeceğim” dedi.

Akgül’ün yaklaşık bir saat süren konuşmasının ardından yönetim kurulunun faaliyet raporu ile denetleme kurulunun raporları okunarak ibra edildi. Raporlarda kulübün 4,3 milyon lira borcu olduğu açıklandı.

UEFA ve TFF önerileri kapsamında güncellenen kulüp tüzük değişikliğinin de gerçekleştirildiği kongrede önceki yıllarda 6 yıl üst üste kulüp başkanlığı yapan ve Tekke köyündeki tesislerin yapımında büyük emeği olan işadamı Kurban Karagöz başkan seçildi.

“Birinci hedefimiz şampiyonluktur”

Oybirliğiyle seçilen Karagöz, yaptığı açıklamada 6 yıl sonra yeniden başkan seçildiğini hatırlatarak, “Bu süreçte arkadaşlarımız görevlerini yaptılar. Geldiğimiz noktada kurumsallaşma adına çok bir şey değişmediğini gördük. Bir kulüp başkanının görevi şampiyon olmaktır, maç satmaz. İyi bir futbol oynamak ve seyretmektir. Birinci hedefimiz şampiyonluktur” diye konuştu.

Onursal başkan Osman Akgül de kurumsal yapıyı tamamlamadan geçici skorlarla, geçici heyecanlarla hedefe varma şansının olmadığını vurgulayarak, “Ziya Doğan hocamız bu yıl da fedakarlık yaptı. Hedefimiz kulübe bir kurumsal yapı oluşturmaktır. Eğer bunu oluşturamazsak, kulübümüzün geleceği garanti altında değildir. İnşallah bu yılı kurumsallaşma yılı olarak ilan ettik” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir yönetim kurulu üyesi gibi kulübü her zaman olduğu gibi destekleyeceğini ve yanında olacağını deklare etti.

Gümüşhane’nin spor tarihinin önemli isimlerinden Adil Kara da Gümüşhanespor’un altyapıyı mutlaka birinci önceliği yapması gerektiğini vurguladı.

Kongrede Ziya Doğan’ın gelişiyle ilgili oluşturulan algı, yerel basına yansıyan bazı haberler, özellikle bu sezon gerçekleştirilen teknik direktör değişimleri, maddi konular, canlı yayın gelirleri ve bazı maçlarla ilgili önemli iddialar gündeme geldi.

Kulübe ekonomik olarak katkı sağlayan kişi ve kurumların tek tek okunarak teşekkür edilen kongreye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve çok sayıda delege katıldı.