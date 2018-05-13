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13 Mayıs 2018 10:31

Gümüşhane’ye Mayıs ayının ortasında kar sürprizi

Gümüşhane’de dün akşamdan beri etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı.

Gümüşhane’ye Mayıs ayının ortasında kar sürprizi

13 Mayıs 2018 10:31

Başta Zigana dağı geçidi olmak üzere kentin yüksek zirveleri Mayıs ayının ortasında beyaz örtüyle kaplandı.


Son günlerde mevsim normallerinin altında hava sıcaklığı ve yağmur yağışının gerçekleştiği Gümüşhane’de vatandaşlar bugün sabah erken saatlerde yüksek kesimlerde kar sürprizi ile karşılaştı.


Özellikle sahile yakın bölgelerde gerçekleşen kar yağışı tarihi ipek yolu üzerinde bulunan 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Dağı Geçidi ile zirvedeki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezini beyaza bürürken, 2 bin 24 metre rakımdaki Limni Gölü Tabiat Parkı da yağıştan nasibini aldı.


Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerden olan Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerindeki Zigana tünelinin olduğu bölgede de yağış etkili olurken, çok sayıda sürücü bu anın fotoğraf ve videolarını sosyal medya aracılığıyla paylaştı.


Yağışın ardından Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi çalışanları açtıkları kemençe müziği eşliğinde 13 Mayıs tarihinde beyaz örtü üzerinde horon oynadılar.




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