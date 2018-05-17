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17 Mayıs 2018 12:26

Gümüşhane’ye Spor Lisesi açıldı

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Gümüşhane’ye Spor Lisesi açılmasını onayladığını bildirildi.

Gümüşhane’ye Spor Lisesi açıldı

17 Mayıs 2018 12:26


Doğan, yaptığı açıklamada il merkezinde bulunan Harşit Anadolu Lisesinin kademeli olarak kapatılarak 2018-2019 yılından itibaren Gümüşhane Spor Lisesine dönüştürülmesi teklifinin Milli Eğitim Bakanlığının 5 Mayıs 2018 tarihli olurları ile kabul edildiğini söyledi.


Gümüşhane Spor Lisesi’nin 2018-2019 eğitim öğretim yılında 2 şube ve 60 öğrenci ile eğitim öğretime başlayacağını kaydeden Doğan, “Spor Lisesi açılması ve öğrenci alımına başlamasıyla ilimizde ihtiyaç hissedilen bir alanda da öğrencilerimize eğitim verme imkânına kavuşmuştur. Açılmasında emeği geçen Başta Valimiz Okay Memiş’e Milletvekillerimize, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ve Sivil Toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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