Hayatını kaybeden uzman çavuş memleketine uğurlandı

Kelkit Jandarma Asayiş Komando Bölüm Komutanlığı emrinde görevli iken dün gece evinde Whatsapp’tan görüntülü konuştuğu kız arkadaşıyla tartıştığı sırada beylik tabancasıyla intihar eden Jandarma Uzman Çavuş Şahin Can için İl Jandarma Alay Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi. Uzman Çavuş Can’ın cenazesi, özgeçmişinin okunması ve dua yapılmasının ardından memleketi Zonguldak’a gönderilmek üzere cenaze aracına konuldu. Törene Vali Okay Memiş, Can’ın akrabaları, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ceylan, Köse Kaymakamı ve Kelkit Kaymakam Vekili Mustafa Duruk, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, kurum müdürleri ve Can’ın silah arkadaşları katıldı.

22 yaşındaki Jandarma Komando Uzman Çavuş Şahin Can’ın eğitimini tamamladıktan sonra ilk görev yeri olan Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığında 28 Ağustos 2017 tarihinde göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi. Yaşanan acı olayın ardından Vali Memiş, Can’ın akrabalarını teselli ederken Can’ın babasıyla da telefonla görüşerek acılı aileye taziyelerini ve başsağlığı dileklerini iletti.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde görev yapan 22 yaşındaki Uzman Çavuş Şahin Can, Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki evinde istirahat ettiği sırada iddialara göre Antalya’daki kız arkadaşıyla Whatsapp üzerinden görüntülü konuştuğu sırada çıkan tartışmanın ardından beylik silahını kafasına dayayarak yaşamına son vermişti.