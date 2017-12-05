İşçisiyle horon, korumasıyla Giresun karşılaması oynadı

Zigana dağının 2 bin 50 metre yükseklikteki tarihi İpek yolu üzerindeki tesislerde asfalt işinde çalışan ve yaz sezonunda 450 kilometrelik rekor seviyede asfalt yapan Özel İdare personeline yemek veren Vali Memiş, yemeğin ardından Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Özel İdare personeliyle birlikte halay çekti, horon oynadı.

Belediye Başkanı Ercan Çimen’in davetlilerle birlikte türküler söylediği ve renkli görüntülere sahne olan programda Giresunlu olan Vali Memiş, koruma polis memurlarıyla birlikte Giresun karşılaması oyununu oynadı.

Davetlilerin büyük alkışlarıyla gerçekleşen oyun cep telefonlarıyla kayıt altına alınırken, ilk kez en üst amirleri olan Vali tarafından kendilerine özel olarak tertip edilen yemek ve eğlence programında buluşan personel el ele horon oynamaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi.

“Onlar benim arkadaşlarım”

Etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran ve hep birlikte Gümüşhane halkına hizmet ettiklerini ve kendisinin de bir zincirin halkalarından birisi olduğunu belirten Vali Memiş, “Benim Vali olarak bu zincirde bir görevim var. Koruma kardeşlerimin, çalışan işçi kardeşlerimin, belediye başkanın, il genel meclisi başkanının, bu Zigana dağında emeği olan kardeşlerimizin, herkesin bu memlekette emeği var. Herkesin bu topluma bir şey verdikçe mutlu olması lazım. Biz öyleyiz. Bu sene rekor seviyede altyapı hizmetine vesile oldu arkadaşlarımız. Onlar çalıştılar, onlar yaptılar. Biz sadece organizasyonu yaptık. Eğlenmeyi de fazlasıyla hak ettiler. Kişilikleriyle, karakterleriyle örnek oldular. Vatandaşların gönlünde de taht kurdular. Onlar benim arkadaşlarım. Kendimizden hiç ayırmadık. Hiçbir zaman ayıramayız. Çıkar gruplarının, menfaat gruplarının, güç odaklarının değil işte bu kardeşlerimin valisi olmaya gayret ediyoruz. Herkesin valisi olmaya, herkese eşit mesafede kalmaya gayret ediyoruz” dedi.

“Gümüşhane’de yaşayan vatandaşlarımız Türkiye’nin başka şehirlerinde yaşayan vatandaşlarına imrenmesin”

Şehrin eksikleri neyse ona kanalize ve konsantre olduklarını ve bütün güçleriyle bu eksikliği gidermeye gayret ettiklerine değinen Vali Memiş, şöyle konuştu:

“Gümüşhane’de yaşayan vatandaşlarımız Türkiye’nin başka şehirlerinde yaşayan vatandaşlarına imrenmesin. Eksiklerimiz vardı giderdik. Sosyal alanlarda ihtiyacımız vardı. Sinema salonumuz yoktu. 20 bin üniversite öğrencimize söyleyeceğimiz bir çift lafımız yoktu. Mahcuptuk. Ama öyle değiliz artık. Belediye Başkanımız Sayın Ercan Çimen beye çok teşekkür ediyorum. Sema Doğan parkı bugün Türkiye’nin en güzel sosyal alanlarından bir tanesi. Adeta 5 yıldızlı standartlarında. İkinci eksiğimiz çok şık bir alışveriş merkezi. Yerli ve yabancı, dünya markalarının olduğu alışveriş merkezi yapılacak. Biz şikayet makamı değiliz. Biz olanla yetinme makamı da değiliz. Eksiğimiz neyse bunu gidereceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. İstişareden keyif aldıklarını, kamu kaynağı harcadıkları için çok daha dikkatliyiz.”

“Onlara her zaman yanında olduğumuzu hissettireceğiz”

Horonu aynı tempo ile kalp atışlarını hızlandıracak sürekli olarak yapılan antrenman türü olan Cardio’ya benzeten Vali Memiş, “Horonu çok seviyorum. Ama çok bilmiyorum. Çünkü kardio. Figürleri çok bilmesem de horunu da öğreneceğim. Giresun karşılamasını bilirim ama. Arkadaşlarımızı kucaklayacak, onlarla beraber eğleneceğiz. Biz hep protokole değil böyle çalışan arkadaşlarımıza da bu keyfi yaşatacağız. Onlarla birlikte olduğumuzda daha mutluyuz. Bize bu mutluluğu onlar yaşattılar. Bizde onlara her zaman yanında olduğumuzu hissettireceğiz ve bunu da görecekler” şeklinde konuştu.