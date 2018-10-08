İzinsiz dinamit taşıyan sürücü ve şantiye şefi tutuklandı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde araçla izinsiz olarak 40 kilo dinamit, 500 kilo gübre ve 200 metre kablo taşıyan sürücü ve şantiye şefi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şiran ilçesinde akşam saatlerinde yol emniyet ve kontrol devriyesi yapan jandarma ekipleri, Şiran'dan Giresun'un Alucra istikametine giden Ü.G. yönetimindeki kamyonette yaptığı aramada aracın bagaj kısmında 500 kilogram amonyum nitrat (gübre), 40 kilogram kapsüle duyarlı patlayıcı dinamit ve bu dinamitleri patlatmaya yarayan yaklaşık 200 metre dinamit patlatma kablosu ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan sürücü Ü.G. ve aracı şantiyeye götürmesini söyleyen şantiye şefi ve inşaat mühendisi A.D, çıkarıldıkları mahkemece "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirmesi" suçlamasıyla tutuklanarak Gümüşhane Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.