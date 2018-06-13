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13 Haziran 2018 00:52

Jandarma’dan şehit aileleri onuruna iftar

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı, şehit aileleri onuruna iftar programı düzenledi.

Jandarma’dan şehit aileleri onuruna iftar

13 Haziran 2018 00:52


Tarihi Balyemez Konağında gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan’ın selamlama konuşmasının ardından yaptığı konuşmada şehitlere minnettar olduklarını ve her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.


Şehitlerden aldıkları manevi güçle emek vermeye, ülkeye ve Gümüşhane’ye hizmet etmeye çalıştıklarını kaydeden Vali Memiş, “Allah onlardan razı olsun. Allah sizlere sabır versin. Ne kadar zor bir durum olduğunun hatırında ve bilincindeyiz. Allah’ın müjdelediği şehitlerimizin aileleri olarak sizlerin acısını paylaşmak ve sizlerin yanında olmak bizlere düşüyor. Şehit olmadan önce sizin evladınız, eşiniz, kardeşiniz iken artık yüce Türk milletinin evladı oldular. Sizlerde bizlere onların emanetisiniz. Bu organizasyonda sizlerle bir araya gelmemizi sağlayan alay komutanımıza ve personeline teşekkür ediyorum. Bizlerin huzuru için her saat görev başında olan kahraman jandarma teşkilatımızla, kahraman polis teşkilatımızla gurur duyuyorum teşekkür ediyorum” dedi.




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