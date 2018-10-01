Jandarma'dan vatandaşlara ‘Yaylalarda yaşam malzemesi bırakmayın' bilgilendirmesi

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı, tüm ilçelerde İçişleri Bakanlığı'nın yaylalarda yaşam malzemesi bırakılmaması konulu genelgesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yaylalarda yaşayan vatandaşlara yönelik 17 Eylül-25 Eylül tarihleri arasında bölücü terör örgütü mensuplarının özellikle temel gıda malzemesi ve yaşam malzemesi teminini engellemek maksadıyla vatandaşların yayladan dönüşlerinde artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca çalınabileceği düşünülerek yaylada bırakılmaması, sorumluluk sahasında bulunan bakkal, market gibi iş yerlerinden dikkat çekici miktarda malzemenin satışlarının Jandarma 156 ihbar hattına bildirilmesi konusunda bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

Torul ilçesinde Atatürk İlköğretim Okulunda Cumhuriyet Savcısı Töhve Selcan İnanç, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu ile köy muhtarları ve gönüllü güvenlik korucuları ve vatandaşların katılımı ile Merkez ilçede Atatürk Kültür Merkezinde köy mahalle muhtarları, gönüllü güvenlik korucuları, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, orman işletme müdürlüğü çalışanları ve diğer sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile Kürtün ilçesinde belediye toplantı salonunda köy muhtarları, gönüllü güvenlik korucular ve vatandaşların katılımı ile, Köse İlçesinde Altmışıncı Yıl İlköğretim Okulu Toplantı Salonunda köy muhtarları ve gönüllü güvenlik korucular ve vatandaşların katılımı ile, Şiran İlçesinde belediye toplantı salonunda köy muhtarları ve gönüllü güvenlik korucular ve vatandaşların katılımı ile Kelkit ilçesinde Abdulhamithan Lisesi konferans salonunda Kelkit Kaymakam Vekili Ali Arıkan, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ile köy muhtarları ve gönüllü güvenlik korucuları ve vatandaşların katılımı ile huzur ve güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Seminerlerde Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda elde edilen neticeler, PKK/KCK terör örgütünün Karadeniz kırsalında uyguladığı taktik ve teknikler, vatandaşlara yaklaşma şekilleri, alınan güvenlik tedbirleri, vatandaşlar tarafından görülen şüpheli durumların analizi ve verilecek ihbarların içeriği, bölücü terör örgütü mensuplarının özellikle temel gıda malzemesi ve yaşam malzemesi teminini engellemek maksadıyla vatandaşların yayladan dönüşlerinde artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca çalınabileceği düşünülerek yaylada bırakılmaması, sorumluluk sahasında bulunan bakkal, market gibi işyerlerinden dikkat çekici miktarda malzemenin satışların Jandarma'ya bildirilmesi hususları ayrıntılı bir şekilde anlatılarak terör ve teröristle mücadele konusunda bilgilendirildikten sonra vatandaşların bu konulardaki düşünceleri alındı.