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26 Kasım 2017 15:29

Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği: 3 - Bartın Polisgücü: 0

Türkiye Kadınlar Voleybol 1.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği: 3 - Bartın Polisgücü: 0

26 Kasım 2017 15:29

Ligi B Grubu’nda Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği Bartın Polisgücü takımını 3-0 mağlup etti.



Salon: Aydın Doğan


Hakemler: Mehmet Ali Çiftçi xx, Nazmiye Solak xx


Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği: Nihal xx, Ecem xx, Larissa xx, Berna xx, Maja xx, Selin xx, Resmiye (L) xx, (Esra xx, Dilahya xx)


Bartın Polisgücü: Gözde xx, Melehat xx, Sena xx, Burcu xx, Kübra xx, Revşen xx, Emine (L) xx, (Öznur xx, Filiz xx, Meral xx, Nikio xx)


Setler: (25-15), (25-17), (25-22)


Süre: 69 dk. (22, 21, 26)




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