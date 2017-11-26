Ligi B Grubu’nda Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği Bartın Polisgücü takımını 3-0 mağlup etti.
Salon: Aydın Doğan
Hakemler: Mehmet Ali Çiftçi xx, Nazmiye Solak xx
Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği: Nihal xx, Ecem xx, Larissa xx, Berna xx, Maja xx, Selin xx, Resmiye (L) xx, (Esra xx, Dilahya xx)
Bartın Polisgücü: Gözde xx, Melehat xx, Sena xx, Burcu xx, Kübra xx, Revşen xx, Emine (L) xx, (Öznur xx, Filiz xx, Meral xx, Nikio xx)
Setler: (25-15), (25-17), (25-22)
Süre: 69 dk. (22, 21, 26)