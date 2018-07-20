Kadırga yaylasında yüzlerce yıllık şenlik coşkusu

Yüzlerce yıldır geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının 3. Cuma günü düzenlenen Kadırga Yayla Şenliklerinde binlerce insan bir araya gelip horon oynadı, hasret giderdi.

Denizden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan ve yaz aylarında her Cuma günü Cuma namazını dünyaca ünlü açık camide kılmaya gelen vatandaşlarla birlikte adeta küçük bir ilçeye dönüşen Kadırga Yaylasında düzenlenen Otçu Şenliğinde binlerce kişi Cuma namazı saatinde Fatih Sultan Mehmed’in de namaz kıldığı dünyaca ünlü ve Kabe’den sonra üzeri açık tek ibadethane olan açık camide çimler üzerinde Cuma namazı kıldı. Gümüşhane İl Müftüsü Osman Ayas’ın vaaz verdiği namazda hutbede ise düğünlerle ilgili konu işlendi.

Daha sonra Kadırga’nın etrafında bulunan üç obadan kemençe ve davul zurna eşliğinde Kadırga horon düzüne inen binlerce vatandaş birlikte horon oynadı.

Burada vatandaşlara seslenen Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kadırga Yaylası’nın Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illeri ile birçok beldenin, birçok ilçenin ortak buluşma noktası olduğunu söyledi.

“Zigana-Kadırga, Kadırga-Erikbeli arası beton yol olacak”

Kadırga yaylasının yüzlerce yıldır kadimden gelen geleneğin ve kültürün yaşatıldığı çok önemli bir bölge olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Karadeniz Bölgesi’nde yaylacılık çok önemli bir gelenek ve gerçek. Gümüşhane olarak 320 köyümüz, 430 yaylamız ve 4 bin 400 kilometre köy yolumuz var. Bizler, köylerimizde, beldelerimizde, yaylalarımızda yaşayan insanlarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Zigana-Limni Gölü arasındaki yolumuz yapıldı. Güvende ve Kazıkbeli yaylalarımızın da yolları yapıldı. İnşallah bu sene de Zigana-Kadırga arası, devamında da Kadırga ile Erikbeli arasındaki yolumuzu Yeşil Yol Projesi üzerinden beton yol olarak yapılmasını gerçekleştireceğiz. Gümüşhane ve Trabzon valilikleri olarak milletvekillerimizin destekleriyle, belediye başkanlarımızın, siyasi parti temsilcilerimizin destekleriyle on binlerce insanımızın yazın yaşadığı bu yaylalara bu hizmetlere kavuşturacağız” diye konuştu.

“Bizim geleneğimizde, göreneğimizde ve tarihi adetlerimizde kardeşlik, birlik, beraberlik vardır”

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da yaptığı konuşmada bir önceki görev yerinin Gümüşhane Valiliği olduğunu hatırlatarak, “Dört yıldır bu bölgedeyim ve bu bölgeye hizmet etmekten onur duydum, gurur duydum, şeref duydum. Bizim geleneğimizde, göreneğimizde ve tarihi adetlerimizde kardeşlik, birlik, beraberlik vardır. Geleneklerimizi ve örfümüzü muhafaza ettiğimiz müddetçe, milli ve manevi değerlerimize sahip çıktıkça ayaktayız, diri bir şekilde geleceğe güvenle bakıyoruz. Karadeniz Bölgesi, bu bölgedeki vilayetlerimiz, bu bölgemizin insanları tarih boyunca bu geleneği yaşatıyor ve dünya var olduğu müddetçe de yaşatılacak” dedi.

“Hasretin bittiği noktadayız”

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Osman Akgül ise coğrafyalara sınır çizilebildiğini fakat gönüllere sınır çizilemediğini belirterek, “Hasretin bittiği noktadayız. Türkiye’nin her vilayetinden, Avrupa’dan ve dünyanın her noktasından Kadırga’ya gelerek hasretin bittiği noktada buluşan herkesi selamlıyor, birlikteliğiniz, beraberliğiniz daim olsun diyorum” dedi.

Etkinliği düzenleyen ev sahibi Özkürtün Belediye Başkanı Aynur Zorlu Kaya da, “Birliğin, barışın, kardeşliğin buluşma noktası olan Kadırga’ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu birlik ve beraberliğimiz ne kadar da güzel. Bizler, sizlerle güzeliz. Bizleri onure ettiniz, bizleri mutlu ettiniz” şeklinde konuştu.

Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız’ın da konuşmalar gerçekleştirdiği programa Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, çevre ilçelerin protokol mensupları ve binlerce vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından rengarenk yöresel kıyafetlerini giyinenlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, doğanın eşsiz güzelliği eşliğinde horon oynadı. Sise rağmen vatandaşların ilgi gösterdiği şenlikte, pestil ve köme gibi yöreye özgü yiyeceklerin satışı yapıldı. Etkili olan yağmur yağışına rağmen vatandaşlar bol bol horon oynayarak günün tadını çıkardı.