Kahramanlar Kürtün’de güllerle, dualarla karşılandı

Mahmut Oltan Sungurlu Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar önceki gün ilçeye bağlı Üçtaş köyü Sarıtaş yaylasında düzenlenen operasyonda kırmızı listede aranan PKK’nın sözde Karadeniz lideri ’Cudi Zaza’ kod adlı ‘Zeynel’ telsiz kodlu Mehmet Yakışır ile ’Rodi’ kod adlı Levent Dayan’ı etkisiz hale getiren Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 2. Jandarma Asayiş Komando timini Türk bayrakları ve sloganlarla karşıladı. Karşılamada tim komutanı Üsteğmen Orhan Polat, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut’a tekmil verdikten sonra Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Yüzbaşı Karabulut tim komutanı Polat’ı alnından öperek kutladı. Kesilen kurbanın kanı timde görevli askerlerin alnına Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat tarafından sürülürken, komando timi daha sonra İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen’e tekmil verdikten sonra komando andını hep bir ağızdan okudu. Komando andında askerlerin “Havada, karada, Afrin’de, Güce’de, Maçka’da, Gümüşhane’de, Kürtün’de” demesi dikkatlerden kaçmadı.

Tekmil aldıktan sonra Jandarma Komando timine “hoş geldiniz” diyen Kaymakam Çeçen, “Aylarca süren operasyonlar sonunda 15 Temmuz’da bize ikinci bayramı yaşattınız ve sözde Karadeniz bölge sorumlusu ve yandaşını etkisiz hale getirip vatanımıza teslim ettiniz. Şehitlerimizin kanları sizler sayesinde yerde kalmadı. Hepinize ilçem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Hem Adil Bülbül hem Eren Bülbül’ün katillerinin leşini önümüze attınız”

Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat ise, "Hem Adil Bülbül hem de Eren Bülbül katilinin leşini attınız önümüze. Adil Bülbül benim damadımdı, evladımdı. Eren Bülbül de Maçka’da bir evladımızdı. Burada en çok ben mutlu oldum. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Torul ve Kürtün ilçelerinden sorumlu olan ilk kadın Cumhuriyet Savcısı Selcan İnanç da duygusal anlar yaşadığı ve sesi titreyerek gerçekleştirdiği konuşmasında, “İcra ettikleri bu şerefli görev için arkadaşlarımızın hepsini tek tek tebrik ediyorum. Torul’da da şehitlerimiz vardı. Bunun için hepinizi tek tek tebrik ediyorum, şehitlerimizin kanları yerde kalmadı” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen hat işlemeli ay-yıldızlı tablo, Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, Torul Cumhuriyet Savcısı Selcan İnanç ve Özkürtün Belediye Başkanı Aynur Zorlu Kaya ise askerlere ipek halı üzerine işlenmiş Türk bayrağı hediye etti.

Duygusal anlar yaşanan törende Üçtaş köyü sınırları içerisinde bulunan Yaşmaklı Barajı’nda 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan elektrik ustası Adil Bülbül’ün (41) kardeşi Ali Bülbül de askerlere çiçek vererek kardeşinin şehadetinden 5 ay sonra doğan aynı adlı yeğeniyle birlikte askerlere sarıldı ve “Kardeşimin kanını yerde bırakmadınız, hepinizi tebrik ediyorum” sözleriyle gözyaşı döktü.

Daha sonra askerler ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla hep birlikte ilçe merkezinden Jandarma Komutanlığına kadar sirenler ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sırasında ilçe halkı askerlere sevgi gösterisinde bulunurken, çok sayıda vatandaş konfeti patlattı, vatandaşlar askerlerin üzerlerine gül yağdırdı. Jandarma Komutanlığı önünde dua ve yine kurban kesilmesinin ardından etkinlik sona erdi. Etkinlik sonunda Jandarma timi kendilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara alkışlarla teşekkür etti.