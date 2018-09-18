Kahramanlara pestil-köme dopingi

Gümüşhaneli pestil-köme üreticileri Doğu Karadeniz bölgesinde son 2 yılda 7 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerine hem moral vermesi hem de doğal enerji kaynağı olması nedeniyle Gümüşhane'nin tescilli yöresel ürünü olan pestil ve köme gönderdi.

Pestil köme üreticileri, Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle son 2 yıldır bölücü terör örgütüne ağır darbeler vurarak 2'si kırmızı listede aranan 7 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerine moral ve motivasyon desteği sağlamak için Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünü olan ve doğal enerji kaynağı olarak bilinen pestil ve köme gönderdi.

Gümüşhane Pestil ve Köme Üreticileri Birliği Başkanı Baki Kara, son 2 yılda sadece Gümüşhane sınırlarında 2'si kırmızı listede aranan olmak üzere 4 bölücü terör örgütü mensubunu etkisiz hale getiren güvenlik güçlerine moral desteği sağlamak için tüm üreticilerin katkısıyla hazırlanan pestil ve kömeleri Kürtün ilçesinde konuşlanan birliklere teslim edilmek üzere İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri'ye teslim etti.

Burada yaptığı konuşmada pestil ve köme üreticileri olarak Kürtün ilçesinde devam eden terör operasyonları nedeniyle bölgedeki güvenlik güçlerine pestil ve köme göndererek onların yanında olduklarını bildirmek istediklerini kaydeden Kara, “Hem askerlerimiz hem polislerimiz bizler için dağ tepe operasyon yaparken bizler de Gümüşhane halkının ve Gümüşhane esnafının yüreğinin her daim onlarla birlikte çarptığını bilmelerini istedik. Devletimiz onların her türlü ihtiyacını gideriyor ama biz de doğal enerji kaynağı olan yöresel ürünlerimizin tadına bakmalarını istedik” dedi.

Kürtün'de görevli tüm personele yetecek kadar pestil ve köme gönderildiğini dile getiren Kara, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen personelin Kürtün'ün zorlu coğrafyasında dağ-tepe demeden icra ettiği operasyonlar boyunca onlara enerji ve moral vermesi için pestil ve köme gönderdiklerini kaydetti.

Kara, “Bu anlamda bize destek veren Valimiz Okay Memiş'e ve Alay Komutanımız Abdulkadir Seri'ye, Kürtün Kaymakamımıza Ekrem Çeçen'e pestil üreticisi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yalnızca dut pekmezi, bal, süt, şeker, un ve ceviz veya fındıkla yapılan Gümüşhane Pestili şehre özgü geleneksel gıdalardan birisi olmasının yanında enerji, vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek bir ürün.