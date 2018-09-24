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Kalp şeklindeki çilek sosyal medyada ilgi çekiyor

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Boyluca köyündeki çilek tarlasında kalp şeklindeki çilek ilgi odağı oldu.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Boyluca köyündeki çilek tarlasında kalp şeklindeki çilek ilgi odağı oldu.


Merkeze bağlı Boyluca köyü Devrenci mahallesinde Yüksel Yılmaz'ın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden aldığı hibe desteği ile kurduğu bahçede üretilen çilekler başta Gümüşhane olmak üzere çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi görüyor.


Geçtiğimiz günlerde hem lezzeti hem de aromasıyla satılan diğer çileklerden farklı olan Boyluca çileğinin tadına bakmaya giden ailenin 4 yaşındaki küçük kızı, çilek tarlasından kendisinin kopardığı çileklerin birisinin kalp şeklinde olduğunu fark etti.


Alanda bulunanların da yoğun ilgisini çeken kalp şeklindeki çilek şaşkınlığa sebep olurken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar büyük beğeni topladı.

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