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28 Temmuz 2018 00:25

Kanlı Ay tutulması Gümüşhane’de merakla izlendi

Yüzyılın en uzun süreli tutulması olarak değerlendirilen Kanlı Ay tutulması Gümüşhane’de meraklı vatandaşlar tarafından izlendi.

Kanlı Ay tutulması Gümüşhane’de merakla izlendi

28 Temmuz 2018 00:25


Yaklaşık 4 saat sürecek ve tekrarı 105 yıl sonra gerçekleşecek tutulmanın başladığı ilk dakikalardan itibaren Gümüşhane’nin çeşitli bölgelerinden vatandaşlar yüksek kesimlere çıkarak tutulmaya canlı tanıklık yaptı. Tarihi anları fotoğraf çekerek ve gökyüzündeki şöleni izleyerek yaşayan vatandaşlar ayrıca Kanlı Ay tutulmasının dışında gökyüzünde Dünya’ya en yakın noktada olan Mars gezegenini de gözlemlerken, sık sık gerçekleşen göktaşı yağmurunu da izleme fırsatı buldu.


Eskişehir’den memleketi Gümüşhane’ye gelen ve Kanlı Ay tutulmasını yeğenleriyle birlikte 2 bin metre rakımda izleyen Osman Nebioğlu, 21. yüzyılın en uzun süreli ay tutulması olayını izlemenin memleketinde nasip olduğunu, bu tarihi ana tanıklık etmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.




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