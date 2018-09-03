Kansere yenik düşen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Gümüşhane’de uzun yıllar Valilik Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan İdris Duran’ın oğlu olan Duran, yaklaşık 3,5 yıldır kanser hastalığıyla sürdürdüğünü mücadelesini dün gece yarısı tedavi gördüğü Trabzon Kaşüstü Hastanesinde kaybetmişti.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Gümüşhane’ye getirilen Duran için Kemaliye Camiinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Türk bayrağına sarılı tabutu musalla taşınan konulan Duran’ın meslektaşları naaşı başında bir süre saygı nöbeti tuttu.

İl Müftüsü Osman Ayas’ın kıldırdığı cenaze namazında Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, kurum müdürleri, çok sayıda vatandaş ve meslektaşları hazır bulundu.

Vali Memiş, cenaze namazı öncesi uzun yıllar Valilik makamına hizmet eden acılı baba İdris Duran’a taziyelerini ve üzüntülerini iletti.

2012 yılından bu yana Trabzon’da görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenilen Duran’ın naaşı cenaze namazının ardından merkeze bağlı Yeniköy köyündeki aile kabristanında toprağa verildi.